Con tres fichajes, cuatro regresos de préstamo y un legionario a la vista, Alajuelense es uno de los grandes protagonistas del mercado tico.

Luego del doloroso tropiezo sufrido en el Torneo Clausura 2026, la salida de Óscar Ramírez y la consecuente contratación del técnico español Ismael Rescalvo, Liga Deportiva Alajuelense ha sido uno de los equipos de la Liga Promérica que más se ha movido en el actual mercado de fichajes previo al Apertura 2026.

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Hasta el momento, la institución manuda ha concretado tres contrataciones, sumó cuatro regresos de jugadores que se encontraban cedidos a préstamo y tiene pendiente el anuncio oficial de una última incorporación proveniente desde Europa. En Fútbol Centroamérica repasamos todos los movimientos de la nueva Liga.

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Fichajes confirmados: 3 caras nuevas en el Morera Soto

Juanpi Añor: Llega como el nombre de más cartel del mercado tico. El venezolano de 32 años juega como volante ofensivo, aunque también puede moverse como interior creativo o partir desde la banda derecha. Viene del Volos NFC de la Superliga de Grecia y Alajuelense lo presentó como su nuevo “10” con un contrato por dos años.

(LDA).

Yeison Molina: Refuerzo importante para la zaga. Tiene 30 años, es costarricense y juega como defensa central. Su último club fue el Municipal Liberia, donde mostró un gran rendimiento a lo largo de los últimos dos torneos.

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(LDA).

Luis Díaz: Tiene 27 años, pasado en el Deportivo Saprissa y juega principalmente como extremo derecho. Lamentablemente, su historia en el Morera Soto comenzó con el pie izquierdo: Díaz sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho durante un entrenamiento de pretemporada, por lo que fue sometido a una cirugía y se perderá el inicio del Torneo Apertura 2026.

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(LDA).

Los regresos de 4 jugadores cedido

John Paul Ruiz: Vuelve a Alajuelense después de mostrar un gran nivel durante su préstamo en Municipal Liberia. Tiene 21 años y se desempeña como lateral izquierdo, aunque llamó la atención que el técnico José Saturnino Cardozo también lo utilizó como volante ¡y hasta como delantero!

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Farbod Samadian: Tiene 21 años, es costarricense de ascendencia iraní y juega como defensa central. Viene del Puntarenas FC, donde se convirtió en una de las mayores revelaciones del Clausura 2026.

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Doryan Rodríguez: El goleador formado en el CAR tiene 23 años y, al igual que Samadian, vuelve después de un préstamo en Puntarenas FC, donde terminó dejando muy buenas sensaciones. Doryan hará la pretemporada en Turrúcares y luego Ismael Rescalvo definirá si lo tiene en cuenta para el próximo torneo.

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(Puntarenas FC).

Daniel Chacón: Otro que vuelve desde Liberia. El zaguero de 25 años tiene un caso con un matiz particular, porque su préstamo en la Ciudad Blanca estuvo marcado por una grave lesión que le quitó continuidad. Aun así, el técnico decidió reincorporarlo y confiar en él para esta nueva etapa.

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(LDA).

El fichaje pendiente: Roan Wilson

El último movimiento para cerrar la planilla rojinegra está a un paso de concretarse. El mediocampista costarricense Roan Wilson, de 24 años, viene de quedar libre del GD Chaves de la segunda división de Portugal y está muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de Alajuelense.

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El jugador ya realizó las pruebas físicas en el CAR y el periodista Ferlín Fuentes informó que la operación estaría totalmente encaminada, pero todavía falta el anuncio oficial.