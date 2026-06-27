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Mundial 2026

Croacia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto – TV y alineaciones para el el decisivo partido

EN DIRECTO| Croacia se enfrenta a Ghana en el cierre del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Ambos buscan el mejor puesto.

Novedades en Croacia y Ghana

Hay varios cambios en ambos equipos. En Croacia, Zlatko Dalic decidió darle descanso a Josko Gvardiol, por eso no va desde el arranque. En tanto, en el once se meten Petar Sucic, Nikola Vlasic y Ante Budimir.

Por el lado de Ghana, no juega Iñaki Williams, por lo que vuelve a la alineación Kamaldeen Sulemana. Caleb Yirenki, autor del gol ante Panamá, no juega, ya que tiene tarjeta amarilla y podría ser suspendido, y es reemplazado por Elisha Owusu. Por último, descansa Jerome Opoku y va de titular Derrick Luckassen.

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Alineaciones confirmadas para Croacia vs Ghana

  • Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Pograncic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Petar Susic, Martin Baturina, Luka Modric; Nikola Vlasic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.
  • Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Primer enfrentamiento entre Croacia y Ghana

Croacia y Ghana nunca se han enfrentado en su historia, por lo que este cruce será el primero en su historial.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Croacia vs Ghana?

  • Perú: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports+, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 17:00 (ET) / 16:00 (CT) / 14:00 (PT) | FS1, Universo, TeleXitos, Peacock

¡Bienvenidos a la cobertura del partido!

Se define el futuro de las selecciones de Croacia y Ghana en el Mundial 2026. Ambas necesitan una victoria para asegurar su lugar en 16avos de final del certamen.

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Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Croacia se enfrenta a Ghana.
Croacia se enfrenta a Ghana.

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detiene. Este sábado 27 de junio, las selecciones de Croacia y Ghana se verán las caras en un partido clave correspondiente a la tercera y última fecha de la Fase de Grupos. Ambos equipos saldrán a la cancha con un solo objetivo en mente: ganar para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo.

El esperado encuentro comenzará a las 3:00 p,m (hora del Centroamérica/4:00 p.m de Panamá) y tendrá como escenario el impresionante Estadio Filadelfia (conocido tradicionalmente como Lincoln Financial Field). Este recinto no solo destaca por su gran capacidad para albergar a más de 69,000 espectadores, sino también por ser reconocido a nivel internacional como uno de los estadios más ecológicos y modernos del planeta.

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¿Cómo llega cada selección?

  • Croacia: Los dirigidos por Zlatko Dalić llegan con la obligación de sumar de a tres. El conjunto europeo tuvo un debut complicado tras caer 4 a 2 contra Inglaterra, pero logró recuperarse a tiempo al vencer 1 a 0 a Panamá en su segundo partido. Una victoria hoy les garantizaría el pase directo a los dieciseisavos de final.
  • Ghana: Por su parte, las “Estrellas Negras” de África vienen con el ánimo por las nubes y ocupan el segundo lugar de la zona. Tras derrotar por la mínima (1 a 0) a Panamá, dieron la sorpresa al plantarle cara a Inglaterra y rescatar un valioso empate 0 a 0. Con 4 puntos en la bolsa, un empate o un triunfo los pondría firmemente en la próxima etapa.
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