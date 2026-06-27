Croacia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto – TV y alineaciones para el el decisivo partido

13:55hs Novedades en Croacia y Ghana

Hay varios cambios en ambos equipos. En Croacia, Zlatko Dalic decidió darle descanso a Josko Gvardiol, por eso no va desde el arranque. En tanto, en el once se meten Petar Sucic, Nikola Vlasic y Ante Budimir.

Por el lado de Ghana, no juega Iñaki Williams, por lo que vuelve a la alineación Kamaldeen Sulemana. Caleb Yirenki, autor del gol ante Panamá, no juega, ya que tiene tarjeta amarilla y podría ser suspendido, y es reemplazado por Elisha Owusu. Por último, descansa Jerome Opoku y va de titular Derrick Luckassen.