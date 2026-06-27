Croacia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto – TV y alineaciones para el el decisivo partido

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detiene. Este sábado 27 de junio, las selecciones de Croacia y Ghana se verán las caras en un partido clave correspondiente a la tercera y última fecha de la Fase de Grupos. Ambos equipos saldrán a la cancha con un solo objetivo en mente: ganar para asegurar su boleto a la siguiente ronda del torneo.
El esperado encuentro comenzará a las 3:00 p,m (hora del Centroamérica/4:00 p.m de Panamá) y tendrá como escenario el impresionante Estadio Filadelfia (conocido tradicionalmente como Lincoln Financial Field). Este recinto no solo destaca por su gran capacidad para albergar a más de 69,000 espectadores, sino también por ser reconocido a nivel internacional como uno de los estadios más ecológicos y modernos del planeta.
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¿Cómo llega cada selección?
- Croacia: Los dirigidos por Zlatko Dalić llegan con la obligación de sumar de a tres. El conjunto europeo tuvo un debut complicado tras caer 4 a 2 contra Inglaterra, pero logró recuperarse a tiempo al vencer 1 a 0 a Panamá en su segundo partido. Una victoria hoy les garantizaría el pase directo a los dieciseisavos de final.
- Ghana: Por su parte, las “Estrellas Negras” de África vienen con el ánimo por las nubes y ocupan el segundo lugar de la zona. Tras derrotar por la mínima (1 a 0) a Panamá, dieron la sorpresa al plantarle cara a Inglaterra y rescatar un valioso empate 0 a 0. Con 4 puntos en la bolsa, un empate o un triunfo los pondría firmemente en la próxima etapa.
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