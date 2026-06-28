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Comunicaciones da la noticia que tanto esperaban los aficionados sobre Dairon Reyes

Los cremas finalmente llegaron a un acuerdo con el futuro de Dairon Reyes.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Dairon Reyes definió su futuro
© Prensa LibreDairon Reyes definió su futuro

Comunicaciones aseguró la continuidad de uno de los futbolistas más destacados de su plantilla al llegar a un acuerdo para renovar el contrato del cubano Dairon Reyes, quien seguirá vistiendo la camisola alba durante la temporada 2026-2027. La renovación era una de las prioridades de la directiva luego del buen rendimiento mostrado por el volante en el último campeonato.

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El futbolista caribeño fue una de las piezas más importantes del equipo en el Clausura 2026, convirtiéndose en uno de los elementos más regulares y determinantes para que los cremas mantuvieran el rumbo en una campaña complicada. Durante las negociaciones, Dairon Reyes buscó una mejora en sus condiciones contractuales, mientras analizaba propuestas de Xelajú MC y del fútbol de Argelia.

Dairon Reyes seguirá siendo pieza clave en Comunicaciones

El presidente crema, Cristian Cáceres, ya había adelantado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde la semana anterior y que únicamente faltaban detalles administrativos para hacerlo oficial. Con la firma concretada, el mediocampista ya podrá enfocarse plenamente en la preparación del nuevo torneo.

Tras arribar nuevamente a Guatemala, Reyes se incorporará a los trabajos de pretemporada en el Cempro, donde el plantel dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa ya trabaja con la mira puesta en el Torneo Apertura 2026 de Guatemala y en recuperar el protagonismo perdido en los últimos campeonatos.

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Desde su llegada a Comunicaciones en noviembre de 2025, el volante cubano ha dejado números destacados. Ha disputado 28 partidos, acumulado 2,105 minutos en cancha y firmado 10 goles, cifras que respaldan el impacto que ha tenido en el funcionamiento ofensivo del conjunto albo.

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Con la renovación de Dairon Reyes, Comunicaciones prácticamente da por cerrada la conformación de su plantilla para la nueva temporada. Ahora, el objetivo será transformar la renovación del proyecto en resultados deportivos, competir por el título del Apertura 2026 y poner fin a la sequía de campeonatos que persigue al histórico club crema.

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