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Calendario completo de los 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver TODOS los partidos

Entérese cuándo se juegan los 16 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a qué hora y dónde ver cada uno de ellos en Centroamérica.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Todos los detalles para ver los 16avos de final del Mundial.
© GettyTodos los detalles para ver los 16avos de final del Mundial.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final, la primera ronda de eliminación directa del nuevo formato de 48 selecciones. Desde esta instancia, ya no hay margen de error: el equipo que gana avanza a octavos y el que pierde queda eliminado.

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Los 16avos de final se jugarán entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con dieciséis partidos repartidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, repasamos el calendario completo, los horarios para Centroamérica y la información de transmisión disponible.

Partidos de 16avos de final del Mundial 2026: calendario y horarios

Estos son todos los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con horarios para Centroamérica.

FechaPartidoHora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y NicaraguaHora en Panamá
Domingo 28 de junioSudáfrica vs. Canadá1:00 p. m.2:00 p. m.
Lunes 29 de junioBrasil vs. Japón11:00 a. m.12:00 p. m.
Lunes 29 de junioAlemania vs. Paraguay2:30 p. m.3:30 p. m.
Lunes 29 de junioPaíses Bajos vs. Marruecos7:00 p. m.8:00 p. m.
Martes 30 de junioCosta de Marfil vs. Noruega11:00 a. m.12:00 p. m.
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia3:00 p. m.4:00 p. m.
Martes 30 de junioMéxico vs. Ecuador7:00 p. m.8:00 p. m.
Miércoles 1 de julioInglaterra vs. República Democrática del Congo10:00 a. m.11:00 a. m.
Miércoles 1 de julioBélgica vs. Senegal2:00 p. m.3:00 p. m.
Miércoles 1 de julioEstados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina6:00 p. m.7:00 p. m.
Jueves 2 de julioEspaña vs. Austria1:00 p. m.2:00 p. m.
Jueves 2 de julioPortugal vs. Croacia5:00 p. m.6:00 p. m.
Jueves 2 de julioSuiza vs. Argelia9:00 p. m.10:00 p. m.
Viernes 3 de julioAustralia vs. Egipto12:00 p. m.1:00 p. m.
Viernes 3 de julioArgentina vs. Cabo Verde4:00 p. m.5:00 p. m.
Viernes 3 de julioColombia vs. Ghana7:30 p. m.8:30 p. m.

Dónde ver EN VIVO los 16avos de final del Mundial 2026 en Centroamérica

Tigo Sports (Fox en Costa Rica) y la app TDMAX (para los ticos) tiene los derechos de transmisión de los 104 partidos del Mundial en la región, aunque también hay otros canales de TV y streaming que transmitirán los partidos. Para saber cuáles son, lea las previas de FCA con los partidos del día del Mundial.

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Cómo se juegan las 16avos de final

Los 16avos de final son la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026. En esta fase participan 32 selecciones: los primeros y segundos de cada grupo, más los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

Cada cruce se juega a partido único. El ganador avanza a los octavos de final y el perdedor queda eliminado.

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Qué pasa si hay empate en los 16avos de final

Si un partido de 16avos de final termina empatado después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Serán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado se definirá por penales.

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