Mientras el futuro de Thomas Christiansen al frente de Panamá sigue en el aire, se confirma la baja de una pieza clave durante la participación en el Mundial 2026.

El sueño de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 ya llegó a su fin. Tras ser derrotado en sus presentaciones ante Ghana, Croacia e Inglaterra, el equipo de Thomas Christiansen se confirmó como uno de los 16 eliminados en la primera fase de la justa mundialista, que justamente este domingo entró en su etapa de eliminación directa con el cruce entre Canadá y Sudáfrica.

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Tras el adiós a la Copa del Mundo, y mientras el futuro del estratega español al frente de la Marea Roja sigue siendo incierto, el cuerpo técnico canalero ya sufrió una primera salida por vencimiento de contrato: la de Guillem Escriu.

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¿Quién es Guillem Escriu, el videoanalista que deja Panamá?

Guillem Escriu es un reconocido analista de datos y videoanalista deportivo español, quien forma parte del cuerpo técnico del alemán Hansi Flick en el primer equipo del FC Barcelona.

Antes de la justa mundialista, Escriu se integró a la delegación de la Marea Roja luego de recibir el aval del conjunto blaugrana para colaborar con el cuerpo técnico. Cabe destacar que el español no era un desconocido en Panamá, ya que había sido parte del equipo de trabajo de Christiansen en etapas anteriores.

Guillem Escriu se reintegró al cuerpo técnico de Thomas Christiansen durante el Mundial 2026 (Fepafut).

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Durante la competencia, su función principal fue radiografiar el rendimiento táctico del equipo y analizar al detalle a los rivales del grupo. Además, implementó herramientas de análisis de datos en tiempo real, con el objetivo de facilitarle al DT la toma de decisiones al borde del terreno de juego durante los partidos.

Un adiós programado

A diferencia de lo que pueda ocurrir con el resto del cuerpo técnico, la salida de Escriu estaba contemplada desde un inicio. El contrato que firmó con la Fepafut finalizaba con la participación de la selección en el certamen internacional.

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El regreso del videoanalista fue una incorporación específica y temporal ideada exclusivamente para afrontar la cita mundialista con el mayor profesionalismo posible.

Escriu retomará sus funciones habituales como analista en Barcelona (Cented Academy).

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Ahora que Panamá ya está matemáticamente fuera de la Copa del Mundo, Escriul deja la concentración canalera para cruzar el Atlántico y retomar de manera exclusiva sus labores como analista de partidos en Barcelona.