Qué pasa si Croacia gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

Croacia quiere seguir haciendo historia como en los dos últimos mundiales y busca un triunfo ante Ghana en el cierre de fase de grupos en este 2026.

Croacia cierra este sábado su participación en el Grupo L del Mundial 2026 ante Ghana, en un partido que puede definir si avanza de manera directa a los 16avos de final o si queda pendiente de otros resultados.

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El equipo europeo llega con 3 puntos, después de perder 4-2 contra Inglaterra y vencer 1-0 a Panamá. Ghana, por su parte, suma 4 unidades, tras ganarle 1-0 a Panamá y empatar 0-0 frente a Inglaterra.

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El encuentro se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, y en simultáneo se disputará Panamá vs. Inglaterra en Nueva Jersey. Por eso, Croacia sabe que ganar es el único resultado que le permite cerrar la clasificación sin mirar la tabla de terceros.

Qué pasa si Croacia le gana a Ghana

Si Croacia le gana a Ghana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar por encima de Ghana, que quedaría con 4 puntos, y también por encima de Panamá, que ya no puede alcanzarla. Su posición final dependerá de lo que ocurra en Panamá vs. Inglaterra.

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Si Inglaterra le gana a Panamá, Croacia terminará segunda del Grupo L, detrás del equipo inglés. Si Inglaterra empata o pierde, Croacia puede terminar primera, ya que superaría la línea de los ingleses.

En cualquier caso, ganar es el escenario ideal para Croacia. No dependería de los mejores terceros, evitaría una espera incómoda y cerraría el grupo con una victoria ante un rival directo.

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Qué pasa si Croacia empata contra Ghana

Si Croacia empata contra Ghana, terminará la fase de grupos con 4 puntos.

Ese resultado no le alcanza para superar a Ghana, que llegaría a 5 puntos y avanzaría de manera directa a los 16avos de final. Croacia, en cambio, quedaría tercera del grupo.

El empate tampoco le permite alcanzar a Inglaterra si los ingleses suman ante Panamá. Y si Inglaterra pierde, Croacia quedaría igualada con el equipo inglés en 4 puntos, pero seguiría condicionada por los criterios de desempate, con el antecedente directo de la derrota ante Inglaterra como un dato muy pesado.

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Por eso, el empate deja a Croacia en una zona incómoda: no la elimina automáticamente, pero la manda a depender de la tabla de mejores terceros.

Con 4 puntos, sus opciones pueden ser importantes, pero ya no tendría el control completo de su destino.

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Qué pasa si Croacia pierde contra Ghana

Si Croacia pierde contra Ghana, se quedará con 3 puntos y quedará muy comprometida en el Mundial 2026.

La derrota dejaría a Ghana con 7 puntos y clasificada a los 16avos de final. Además, Croacia ya no tendría ninguna posibilidad de terminar entre los dos primeros del Grupo L.

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Si Panamá vence a Inglaterra, los canaleros también llegarán a 3 unidades, pero Croacia conservaría ventaja por haber ganado el duelo directo entre ambos.

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El problema para Croacia sería la tabla general de terceros. Con apenas 3 puntos y una diferencia de gol negativa, su panorama quedaría muy cuesta arriba.

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Perder, entonces, sería el peor escenario: la dejaría sin clasificación directa y con una dependencia extrema de resultados ajenos.

Tabla de posiciones del Grupo L

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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

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En resumen