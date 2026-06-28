Buscan a Thomas Christiansen: la selección de Sudamérica que iría por el DT de Panamá tras el Mundial 2026

Panamá disputó este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto canalero sufrió una nueva derrota en la despedida contra Inglaterra por 2-0 y cerró la segunda participación mundialista nuevamente sin sumar puntos tal como sucedió en Rusia 2018.

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Ahora que finalizó la competencia, Thomas Christiansen, que culmina el vínculo contractual con la Federación Panameña el 30 de junio, por lo que su futuro está en el limbo, aunque en un inicio se supo que hay intenciones de que extenderá su contrato y con una mejora salarial.

Según la información del periodista José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba el entrenador danés “quiere liderar el proyecto de Panamá hacia el Mundial 2030“. Además, continuará con sus colaboradores españoles Christian Beguer y Francisco Javier Sánchez Jara, aunque esto podría cambiar.

Selección de Sudamérica busca a Thomas Christiansen

Álvaro Domínguez, más conocido como Duro Al Hueso, dejó la continuidad de Christiansen en duda luego de poner en su cuenta oficial de X que existe la posibilidad de ser contratado por la Selección de Chile, que también busca entrenador.

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Los chilenos están en crisis, no van a una Copa del Mundo desde Brasil 2014 y buscan un cambio generacional el cual Thomas Christiansen sería uno de los favoritos para encabezarlo, aunque no hay una oficialización sobre el interés, se sabe que el estratega europeo tiene varios interesados en él.

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¿Cuánto gana Thomas Christiansen como DT de Panamá?

El entrenador danés percibe un salario de 70 mil dólares mensuales (cerca de 840 mil dólares al año). Esta mejora sería de 30 mil dólares al mes, por lo que pasaría a cobrar un total de 100 mil dólares por cada mes y 1.2 millones de dólares anuales, por lo que Chile tendría que pagar eso o más.