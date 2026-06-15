Bélgica 1-1 Egipto EN VIVO: ¡Lukaku entró y cambió todo! – Minuto a minuto del partidazo por el Grupo G del Mundial 2026

Desde ahora, seguí en vivo el minuto a minuto de Bélgica vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026.

En las Eliminatorias europeas fue primero e invicto en el Grupo J , con cinco triunfos, tres empates, 29 goles a favor y apenas siete en contra.

El equipo de Hossam Hassan también hizo una clasificación fuerte: terminó invicto, marcó 19 goles en nueve partidos , recibió solo dos y sostuvo siete vallas invictas.

Las calles de la ciudad del noroeste estadounidense están inundadas de fanáticos belgas que le ponen color a la previa del encuentro.

Todo listo en el camerino de los africanos. Como no podía ser de otra manera, Mo Salah será portará el dorsal número 10.

Bélgica parte como favorita por jerarquía y plantel, aunque Egipto tiene antecedentes para ilusionarse: ganó tres de los últimos cuatro duelos directos ante los belgas, incluido el más reciente en 2022.

La delegación egipcia ya puso pie al recinto en el que iniciará su participación mundialista.

Estos son los elegidos por el técnico Rudi García para iniciar el camino mundialista:

El delantero del Napoli viene de una temporada floja y fue suplente en los amistosos previos al Mundial. No es ninguna sorpresa que arranque en el banquillo.

Sin sorpresas del lado de los Faraones. Salah y Marmoush, los emblemas del equipo, estarán desde el inicio.

Con el uniforme de su selección, el histórico extremo derecho de 34 años registra 115 presencias, 65 goles y 35 asistencias.

Se enfrentaron 4 veces antes de este partido, con ventaja para Egipto: 3 triunfos egipcios, 1 victoria belga y ningún empate . En goles, Egipto también está arriba: 7 a 4 .

El juez brasileño llega a esta Copa del Mundo con un antecedente fuerte en torneos FIFA: fue árbitro de la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Francia y España , dirigió en el Mundial Sub-20 de 2023 y también tuvo presencia en el Mundial de Clubes 2025 .

Ramon Abatti es el árbitro principal de Bélgica vs. Egipto en el Lumen Field de Seattle .

De Bruyne tuvo la primera para los Red Dvils: su derechazo de afuera del área, de frente, se fue apenas desviado por el palo derecho del portero egipcio

El juego está detenido por la ya famosa pausa de hidratación: tiempo de indicaciones, tomar agua y publicidades en la TV

El portero belga salvó el 2-0 de Egipto al mandar al corner un remate al ras del suelo de Mostafa Zico

Doku tuvo un clarísimo el disparo de volea que se le fue por encima del travseaño

Tres córners en el minuto final casi termian con el segundo gol de Egipto, que igual cerró de gran manera: por ahora es sorpresa y gana 1-0.

Un tiro libre de Kevin De Bruyne se estrelló en el poste izquierdo: era el empate de Bélgica

El DT Rudi García mete mano: entran Maxim De Cuyper y Nicolas Raskin en lugar de Amadou Onana y Timothy Castagne

Primero Youri Tielemans y después De Bruyne tuvieron el empate con remates desde afuera del área

Lukaku entró y en menos de un minuto forzó el empate de Bélgica.

Romelu Lukaku ingresó en lugar de Charles De Ketelaere y segundos después llegó el empate: centro atrás para Lukaku que no llegó a empujarla solo porque Mohamed Hany la metió en contra.

El arquero egipcio salvó a los Faraones después de un cabezazo de Mechele. Siguem 1-1 en Seattle

El goleador belga lo tuvo, pero su cabezazo cerca del punto penal salió por encima del travesaño.

Viví en vivo el minuto a minuto del duelo entre Bélgica y Egipto por la apertura del Grupo G en el Mundial 2026.

Bélgica y Egipto abren su camino en el Grupo G del Mundial 2026 con un partido fuerte desde el arranque. El encuentro se juega en Seattle, donde los europeos quieren arrancar arriba una zona que también comparten con Irán y Nueva Zelanda, mientras que los africanos buscan dar el golpe en una Copa del Mundo en la que sueñan con pasar de ronda por primera vez.

Bélgica llega al debut con Rudi García en el banco y Youri Tielemans como capitán, en una etapa de transición después del cierre de buena parte de su generación dorada. Aun así, los Diablos Rojos tienen a Thibaut Courtois en el arco, Kevin De Bruyne como conductor y Jérémy Doku como una de sus cartas más desequilibrantes. En las Eliminatorias europeas fue primero e invicto en el Grupo J, con cinco triunfos, tres empates, 29 goles a favor y apenas siete en contra.

ver también España no pudo con Cabo Verde: 0-0 en su debut en el Grupo H del Mundial 2026

Egipto, por su parte, llega con un plan bastante reconocible: solidez atrás, orden para aguantar tramos largos sin la pelota y velocidad para salir con Mohamed Salah y Omar Marmoush.

El equipo de Hossam Hassan también hizo una clasificación fuerte: terminó invicto, marcó 19 goles en nueve partidos, recibió solo dos y sostuvo siete vallas invictas. Salah fue su principal bandera en ese camino y vuelve a cargar con buena parte de las expectativas.

Bélgica parte como favorita por jerarquía y plantel, aunque Egipto tiene antecedentes para ilusionarse: ganó tres de los últimos cuatro duelos directos ante los belgas, incluido el más reciente en 2022.