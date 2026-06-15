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Mundial 2026

Bélgica 1-1 Egipto EN VIVO: ¡Lukaku entró y cambió todo! – Minuto a minuto del partidazo por el Grupo G del Mundial 2026

Viví en vivo el minuto a minuto del duelo entre Bélgica y Egipto por la apertura del Grupo G en el Mundial 2026.

90' Se jugarán 5' más

El árbitro lo confirmó: 5 minutos de adición. Seguimos 1-1

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86' ¡¡LUKAKU DE CABEZA!!

El goleador belga lo tuvo, pero su cabezazo cerca del punto penal salió por encima del travesaño.

82' ¡¡¡Se salvó Egipto de perderlo!!!

¡IMPRESIONANTE SHOBEIR!

El arquero egipcio salvó a los Faraones después de un cabezazo de Mechele. Siguem 1-1 en Seattle

76' Sale Mo Salah en Egipto

Dos cambios en los Faraones: ingresó Hamza Abdelkarim por Mohamed Salah y Zizo por Mostafa Zico

66' ¡¡GOLL!! Entró Lukaku y lo empató Bélgica

Romelu Lukaku ingresó en lugar de Charles De Ketelaere y segundos después llegó el empate: centro atrás para Lukaku que no llegó a empujarla solo porque Mohamed Hany la metió en contra.

¡Bélgica 1-1 Egipto!

Lukaku entró y en menos de un minuto forzó el empate de Bélgica.

Lukaku entró y en menos de un minuto forzó el empate de Bélgica.

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62' Doble chance para Bélgica

Primero Youri Tielemans y después De Bruyne tuvieron el empate con remates desde afuera del área

56' Dos cambios en Bélgica

El DT Rudi García mete mano: entran Maxim De Cuyper y Nicolas Raskin en lugar de Amadou Onana y Timothy Castagne

53' ¡¡¡De Bruyne al palo!!!

Un tiro libre de Kevin De Bruyne se estrelló en el poste izquierdo: era el empate de Bélgica

1' Empezó el segundo tiempo

Se juegan los segundos 45 minutos. Egipto le gana 1-0 a Bélgica.

Seguimos...

45+4' Egipto cerró con todo: 1-0 al entretiempo

Tres córners en el minuto final casi termian con el segundo gol de Egipto, que igual cerró de gran manera: por ahora es sorpresa y gana 1-0.

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45+1' ¡Casi lo empata Bélgica!

Doku tuvo un clarísimo el disparo de volea que se le fue por encima del travseaño

33' ¡¡Courtois salva a Bélgica!!

El portero belga salvó el 2-0 de Egipto al mandar al corner un remate al ras del suelo de Mostafa Zico

22' Todos a tomar agua

El juego está detenido por la ya famosa pausa de hidratación: tiempo de indicaciones, tomar agua y publicidades en la TV

19' ¡¡Golazo de Egipto!! 1-0

Emam Ashour remató de afuera del área y venció a Thibaut Courtois: ganan los Faraones 1-0

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14' Dos amonestados

A los 13', Marwan Attia (Egipto) vio la tarjeta amarilla por juego peligroso.

Un minuto después, Timothy Castagne (Bélgica) también fue amonestado

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6' Casi, casi, Bélgica

De Bruyne tuvo la primera para los Red Dvils: su derechazo de afuera del área, de frente, se fue apenas desviado por el palo derecho del portero egipcio

1' ¡Empieza el partido!

Bélgica 0-0 Egipto ya juegan su primer partido por el Grupo G.

Entran en calor los Diablos Rojos

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¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Egipto?

Ramon Abatti es el árbitro principal de Bélgica vs. Egipto en el Lumen Field de Seattle.

El juez brasileño llega a esta Copa del Mundo con un antecedente fuerte en torneos FIFA: fue árbitro de la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Francia y España, dirigió en el Mundial Sub-20 de 2023 y también tuvo presencia en el Mundial de Clubes 2025.

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El cuerpo arbitral completo

  • Árbitro principal: Ramon Abatti
  • Asistente 1: Danilo Martins
  • Asistente 2: Rafael Alves
  • Cuarto oficial: Kevin Ortega
  • VAR: Juan Soto

El historial de Bélgica vs. Egipto.

Se enfrentaron 4 veces antes de este partido, con ventaja para Egipto: 3 triunfos egipcios, 1 victoria belga y ningún empate. En goles, Egipto también está arriba: 7 a 4.

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Los números de Mo Salah en Egipto.

Con el uniforme de su selección, el histórico extremo derecho de 34 años registra 115 presencias, 65 goles y 35 asistencias.

¡EL XI DE EGIPTO!

Sin sorpresas del lado de los Faraones. Salah y Marmoush, los emblemas del equipo, estarán desde el inicio.

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¡Lukaku se queda en el banco!

El delantero del Napoli viene de una temporada floja y fue suplente en los amistosos previos al Mundial. No es ninguna sorpresa que arranque en el banquillo.

¡ALINEACIÓN BELGA CONFIRMADA!

Estos son los elegidos por el técnico Rudi García para iniciar el camino mundialista:

¡Los Faraones están en el estadio!

La delegación egipcia ya puso pie al recinto en el que iniciará su participación mundialista.

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¿Quién es el favorito de este duelo?

Bélgica parte como favorita por jerarquía y plantel, aunque Egipto tiene antecedentes para ilusionarse: ganó tres de los últimos cuatro duelos directos ante los belgas, incluido el más reciente en 2022.

La 10 de Egipto espera por su dueño.

Todo listo en el camerino de los africanos. Como no podía ser de otra manera, Mo Salah será portará el dorsal número 10.

(Selección de Egipto).

(Selección de Egipto).

¡Los Diablos Rojos coparon Seattle!

Las calles de la ciudad del noroeste estadounidense están inundadas de fanáticos belgas que le ponen color a la previa del encuentro.

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La actualidad de los Faraones.

El equipo de Hossam Hassan también hizo una clasificación fuerte: terminó invicto, marcó 19 goles en nueve partidos, recibió solo dos y sostuvo siete vallas invictas.

¿Cómo llega Bélgica?

En las Eliminatorias europeas fue primero e invicto en el Grupo J, con cinco triunfos, tres empates, 29 goles a favor y apenas siete en contra.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Bélgica vs. Egipto!

Desde ahora, seguí en vivo el minuto a minuto de Bélgica vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Lukaku entró y en menos de un minuto forzó el empate de Bélgica.
© Getty ImagesLukaku entró y en menos de un minuto forzó el empate de Bélgica.

Bélgica y Egipto abren su camino en el Grupo G del Mundial 2026 con un partido fuerte desde el arranque. El encuentro se juega en Seattle, donde los europeos quieren arrancar arriba una zona que también comparten con Irán y Nueva Zelanda, mientras que los africanos buscan dar el golpe en una Copa del Mundo en la que sueñan con pasar de ronda por primera vez.

Bélgica llega al debut con Rudi García en el banco y Youri Tielemans como capitán, en una etapa de transición después del cierre de buena parte de su generación dorada. Aun así, los Diablos Rojos tienen a Thibaut Courtois en el arco, Kevin De Bruyne como conductor y Jérémy Doku como una de sus cartas más desequilibrantes. En las Eliminatorias europeas fue primero e invicto en el Grupo J, con cinco triunfos, tres empates, 29 goles a favor y apenas siete en contra.

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Egipto, por su parte, llega con un plan bastante reconocible: solidez atrás, orden para aguantar tramos largos sin la pelota y velocidad para salir con Mohamed Salah y Omar Marmoush.

El equipo de Hossam Hassan también hizo una clasificación fuerte: terminó invicto, marcó 19 goles en nueve partidos, recibió solo dos y sostuvo siete vallas invictas. Salah fue su principal bandera en ese camino y vuelve a cargar con buena parte de las expectativas.

Bélgica parte como favorita por jerarquía y plantel, aunque Egipto tiene antecedentes para ilusionarse: ganó tres de los últimos cuatro duelos directos ante los belgas, incluido el más reciente en 2022.

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