¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ramon Abatti

Ramon Abatti, el árbitro principal de Bélgica vs Egipto, es brasileño y llega a esta Copa del Mundo con un antecedente fuerte en torneos FIFA.

Ramon Abatti es el árbitro principal de Bélgica vs. Egipto, partido del Grupo G del Mundial 2026 que se disputa este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle.

El juez brasileño llega a esta Copa del Mundo con un antecedente fuerte en torneos FIFA: fue árbitro de la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Francia y España, dirigió en el Mundial Sub-20 de 2023 y también tuvo presencia en el Mundial de Clubes 2025.

ver también Bélgica vs. Egipto EN VIVO – minuto a minuto del partido por el Grupo G del Mundial 2026

Para Abatti, el partido entre belgas y egipcios marcará su debut como árbitro principal en un Mundial de mayores.

Quién es Ramon Abatti, el árbitro de Bélgica vs. Egipto

Ramon Abatti es un árbitro brasileño nacido en Santa Catarina. Tiene 36 años y forma parte del grupo de jueces sudamericanos seleccionados por la FIFA para el Mundial 2026.

Su crecimiento fue rápido dentro del arbitraje brasileño. Después de consolidarse en competiciones nacionales como el Brasileirão y la Copa do Brasil, empezó a recibir designaciones internacionales y terminó ganándose un lugar dentro del panel mundialista.

Ramon Abatii, el desginado por FIFA para el duelo entre belgas y egipcios (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

En el partido entre Bélgica y Egipto, estará acompañado por una terna con fuerte presencia brasileña: Danilo Martins y Rafael Alves serán sus asistentes.

El antecedente más fuerte: la final olímpica de París 2024

El partido más importante que dirigió antes del Mundial fue la final masculina de los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Francia y España, disputada en el Parc des Princes.

Publicidad

Aquella designación fue histórica: Abatti se convirtió en el primer árbitro brasileño en dirigir una final olímpica masculina de fútbol. El encuentro terminó con triunfo español en un partido cargado de goles, tensión, VAR y momentos de máxima presión.

Publicidad

Abatti fue el primer árbitro brasileño en dirigir una final olímpica masculina de fútbol (Getty Images).

Publicidad

Ese antecedente aparece como su gran carta de presentación. No todos los árbitros llegan a una Copa del Mundo con una final internacional reciente en su recorrido, y Abatti ya tuvo que manejar un partido decisivo con estadio lleno, selecciones fuertes y una medalla de oro en juego.

Su experiencia en torneos FIFA

Antes de llegar al Mundial 2026, Abatti ya había tenido participación en otros torneos organizados por FIFA. En el Mundial Sub-20 de 2023 dirigió cuatro partidos, una experiencia que le permitió sumar rodaje internacional en una competencia de selecciones.

Publicidad

Publicidad

También participó en el Mundial de Clubes 2025, donde tuvo partidos de alto perfil. Entre ellos, dirigió Manchester City vs. Wydad AC y Real Madrid vs. Pachuca, dos encuentros que lo pusieron frente a clubes grandes y futbolistas de élite.

El árbitro brasileño también estuvo dirigiendo en el Mundial de Clubes (Getty Images).

Publicidad

El partido entre Real Madrid y Pachuca, además, tuvo un episodio de mucha repercusión: Abatti activó el protocolo antidiscriminación de FIFA después de una denuncia de Antonio Rüdiger por un presunto insulto racista. La acción mostró su conocimiento del procedimiento y su capacidad para intervenir en una situación delicada bajo presión internacional.

Publicidad

También dirigió en los Juegos Olímpicos

En París 2024, Abatti no solo fue elegido para la final. Antes de ese partido, también dirigió encuentros del torneo olímpico que sirvieron como prueba para su consolidación internacional.

Publicidad

ver también En qué estadio juega Bélgica vs. Egipto: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

En el torneo masculino estuvo a cargo de Marruecos vs. Irak, mientras que en el torneo femenino dirigió Estados Unidos vs. Zambia. Esa continuidad dentro de los Juegos Olímpicos fue una señal de confianza de FIFA en su rendimiento durante la competencia.

El cuerpo arbitral de Bélgica vs. Egipto

Árbitro principal: Ramon Abatti

Ramon Abatti Asistente 1: Danilo Martins

Danilo Martins Asistente 2: Rafael Alves

Rafael Alves Cuarto oficial: Kevin Ortega

Kevin Ortega VAR: Juan Soto

Publicidad