Cuál es el ranking FIFA de Senegal y cuántos puestos lo separan de Bélgica en el Mundial 2026

El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

Senegal llega al partido contra Bélgica por los 16avos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una diferencia mucho menor que en otros cruces de esta ronda.

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En la actualización previa al Mundial, Senegal aparece en el puesto 15, mientras que Bélgica ocupa el lugar 9. Es decir, entre ambas selecciones hay 6 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

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El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field. Para Senegal, será una oportunidad de confirmar que su clasificación como tercero no lo convierte en un rival menor; para Bélgica, una prueba para sostener su recuperación después de un arranque irregular.

Cuál es el ranking FIFA de Senegal

Senegal ocupa el puesto 15 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene como una de las selecciones africanas más fuertes del mundo.

Aunque avanzó como tercero, su ranking muestra que no se trata de un rival débil. Senegal llegó al Mundial con una generación competitiva, futbolistas de experiencia internacional y una estructura que ya sabe lo que significa competir en escenarios grandes.

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Su fase de grupos fue exigente. Perdió ante Francia, cayó por un gol contra Noruega y recién encontró su mejor versión en la última fecha, con una goleada ante Irak que le permitió seguir en carrera.

Cuál es el ranking FIFA de Bélgica

Bélgica está en el puesto 9 del ranking FIFA, seis lugares por encima de Senegal.

La ubicación confirma que los Diablos Rojos siguen dentro del grupo de selecciones de elite, aunque su torneo empezó con más dudas de las esperadas. Los empates ante Egipto e Irán dejaron señales de alerta antes de la reacción contra Nueva Zelanda.

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En la última fecha, Bélgica mostró una versión más contundente. La goleada 5-1 le permitió ganar el Grupo G y llegar al cruce con una sensación distinta, aunque el partido ante Senegal será una prueba mucho más exigente.

Cómo llegaron Senegal y Bélgica al cruce

Senegal avanzó como una de las mejores terceras del Grupo I.

Sus resultados fueron:

Francia 3-1 Senegal

Noruega 3-2 Senegal

Senegal 5-0 Irak

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Bélgica terminó primera del Grupo G, por encima de Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Sus resultados fueron:

Bélgica 1-1 Egipto

Bélgica 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Senegal quiere que el ranking no tape la paridad

La diferencia de 6 puestos favorece a Bélgica, pero el margen no es tan grande como en otros partidos de 16avos.

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Senegal tiene futbolistas con roce europeo, potencia física y una capacidad ofensiva que apareció con fuerza ante Irak. Si logra sostener el orden defensivo y atacar los espacios, puede poner en aprietos a una Bélgica que no siempre se mostró cómoda ante rivales intensos.

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Para Senegal, ganarle a Bélgica sería una clasificación de enorme valor. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a una selección del top 10 mundial.

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Bélgica necesita confirmar su reacción

Bélgica llega mejor ubicada en el ranking y con más jerarquía individual.

El equipo belga tiene nombres capaces de cambiar un partido, pero deberá evitar caer en los problemas que mostró en sus dos primeros encuentros. Ante Senegal, la circulación lenta o la falta de profundidad pueden transformarse en un riesgo.

El ranking favorece a Bélgica, pero el cruce se resolverá en el campo. En una fase eliminatoria, la diferencia se puede achicar en 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales.

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Datos de Senegal vs. Bélgica