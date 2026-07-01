¿Quién es el árbitro de Bélgica vs. Senegal en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Said Martínez

La designación pone a un juez hondureño al frente de un partido con mucho peso para el arbitraje centroamericano.

Said Martínez será el árbitro principal del partido entre Bélgica y Senegal, por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este miércoles 1° de julio en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field.

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La designación pone a un juez hondureño al frente de un partido con mucho peso para el arbitraje centroamericano. Bélgica llega como favorita por ranking y por nombres; Senegal, en cambio, aparece como un rival incómodo, físico y con capacidad para llevar el partido a un ritmo de mucha disputa.

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Para Martínez, será una nueva prueba dentro de un Mundial en el que ya hizo historia: se convirtió en el primer árbitro hondureño en dirigir como juez central en una Copa del Mundo.

Quién es Said Martínez, árbitro de Bélgica vs. Senegal

Héctor Said Martínez Sorto es un árbitro hondureño nacido el 7 de agosto de 1991 en Tocoa, Honduras. Es internacional FIFA desde 2017 y dirige habitualmente en la Liga Nacional de Honduras.

Su carrera tuvo un ascenso muy rápido dentro del arbitraje hondureño. Debutó en la máxima categoría local siendo muy joven y luego empezó a ganar espacio en torneos de Concacaf, hasta convertirse en uno de los jueces más reconocidos de Centroamérica.

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Martínez también es conocido por su apodo de “El Matemático”, vinculado a sus estudios y a su formación fuera del fútbol. Ese perfil lo acompañó durante su crecimiento dentro del arbitraje, donde pasó de dirigir en Honduras a recibir designaciones internacionales de alto nivel.

Antes del Mundial, ya había tenido presencia en competiciones como Copa Oro, Liga de Naciones de Concacaf, torneos juveniles FIFA y partidos internacionales de clubes. En 2026, su designación mundialista marcó un hito para el arbitraje hondureño.

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Antecedentes internacionales de Said Martínez

Said Martínez llegó al Mundial 2026 con recorrido en Concacaf y experiencia en partidos de presión.

Dirigió finales de la Copa Oro, encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf, partidos de Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y el Mundial Sub-20 de 2019. También tuvo presencia como cuarto árbitro en Qatar 2022, antes de dar el salto como juez central en esta Copa del Mundo.

En el Mundial 2026, Martínez ya tuvo dos partidos como árbitro principal antes de Bélgica vs. Senegal. Su debut fue en Qatar vs. Suiza, por el Grupo B, en un encuentro que terminó 1-1. Luego dirigió Inglaterra vs. Ghana, por el Grupo L, también en fase de grupos.

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El cruce entre belgas y senegaleses será su tercer partido como juez central en este Mundial y el primero en una fase eliminatoria. La exigencia será mayor: ya no se trata de administrar puntos en una tabla, sino de dirigir un partido donde una decisión puede definir quién sigue y quién queda afuera.

Por qué Bélgica vs. Senegal puede exigir al árbitro

El partido puede tener muchos duelos físicos y cambios de ritmo.

Bélgica intentará hacer pesar su experiencia, la calidad de sus mediocampistas y la jerarquía de sus atacantes. Si logra manejar la pelota con Kevin De Bruyne como eje, Senegal deberá defender con mucha concentración y evitar faltas cerca del área.

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Senegal, en cambio, puede buscar un partido más vertical, de presión, potencia y ataques rápidos. Su forma de competir suele generar choques, disputas aéreas y transiciones que obligan al árbitro a tomar decisiones rápidas.

Para Martínez, la clave será sostener un criterio claro desde el inicio. Tendrá que dejar jugar cuando el contacto sea parte del duelo, pero cortar a tiempo si el partido empieza a cargarse de faltas tácticas, protestas o acciones al límite.

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Cuerpo arbitral de Bélgica vs. Senegal

El equipo arbitral de Bélgica vs. Senegal tendrá conducción hondureña.