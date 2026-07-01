Qué pasa si Bélgica gana, empata o pierde contra Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

Senegal, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo I. Perdió contra Francia, cayó ante Noruega y logró la clasificación frente a Irak.

Bélgica enfrenta este miércoles a Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido que puede medir qué tan real fue la reacción de los Diablos Rojos en el cierre de la fase de grupos.

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El equipo europeo llegó a esta instancia como líder del Grupo G, con 5 puntos. Empató 1-1 ante Egipto, igualó 0-0 contra Irán y cerró con una goleada 5-1 frente a Nueva Zelanda.

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Senegal, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo I. Perdió 3-1 contra Francia, cayó 3-2 ante Noruega y logró la clasificación con un contundente 5-0 frente a Irak. Ahora ambos se cruzan en Seattle, con un lugar en octavos de final en juego.

Qué pasa si Bélgica le gana a Senegal

Si Bélgica le gana a Senegal, se clasificará a los octavos de final del Mundial 2026.

La victoria le permitiría confirmar la recuperación que mostró en la última fecha del grupo y sostener su candidatura dentro de una llave muy competitiva. Después de arrancar con dudas, Bélgica necesita demostrar que la goleada ante Nueva Zelanda no fue un hecho aislado.

El ganador de este partido enfrentará en octavos al vencedor de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. Por eso, superar a Senegal no solo significa avanzar: también implica entrar en una llave con un posible cruce de enorme exposición ante uno de los anfitriones del Mundial.

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Para Bélgica, ganar sería cumplir con la lógica del ranking. Pero el equipo deberá hacerlo ante un rival africano que puede incomodar con intensidad, potencia y velocidad.

Qué pasa si Bélgica empata contra Senegal

En una fase eliminatoria, un partido no puede terminar empatado como resultado final.

Si Bélgica y Senegal igualan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Y si la paridad continúa después de los 120 minutos, la clasificación se definirá por penales.

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Ese escenario puede ser incómodo para Bélgica. Aunque llega mejor ubicada en el ranking y con más experiencia, Senegal puede sentirse más fuerte si logra alargar el partido y llevarlo a una zona emocional.

Cuanto más tarde Bélgica en marcar diferencias, más crecerá la presión sobre sus futbolistas. Para Senegal, sostener el empate puede convertirse en una vía real para emparejar el cruce.

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Qué pasa si Bélgica pierde contra Senegal

Si Bélgica pierde contra Senegal, quedará eliminada del Mundial 2026.

Sería un golpe muy fuerte para una selección que ganó su grupo y llegó a los cruces con una reacción importante en la última fecha. La eliminación también reabriría las dudas que aparecieron después de los empates ante Egipto e Irán.

Para Senegal, en cambio, sería una clasificación de enorme impacto. Después de avanzar como tercero y sobrevivir a un grupo muy exigente, dejar afuera a Bélgica sería una señal fuerte para el fútbol africano.

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Además, el triunfo le daría a Senegal la posibilidad de jugar octavos contra Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina, con la ilusión de seguir estirando su recorrido en el torneo.

En resumen

Si Bélgica gana, avanza a los octavos de final y enfrentará al ganador de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

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Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y luego penales si la igualdad se mantiene.

Si Bélgica pierde, queda eliminada del Mundial 2026 y Senegal dará uno de los golpes de los 16avos.