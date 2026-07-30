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Boicot a la FIFA: la UEFA toma una drástica medida contra Gianni Infantino por querer vender el Mundial

La UEFA y sus federaciones miembro anunciaron que dejarán de participar en todas las competiciones organizadas por la FIFA.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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La UEFA boicotea a la FIFA por la decisión de Infantino.
La UEFA boicotea a la FIFA por la decisión de Infantino.

Un verdadero terremoto institucional ha golpeado los cimientos del fútbol mundial. En las últimas horas, la UEFA –ente rector del fútbol europeo– anunció que tanto la confederación como todas sus federaciones nacionales afiliadas entrarán en un boicot total y no participarán en ninguna de las competiciones regidas por la FIFA.

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El detonante de esta bomba histórica fue el controversial proyecto encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que busca abrirle la puerta a inversores privados para explotar los derechos comerciales de los torneos. Esta iniciativa ha sido catalogada por los dirigentes europeos como un intento directo de “privatizar” o vender el Mundial a los grandes capitales.

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De acuerdo con la información confirmada por diversos medios internacionales, el ente europeo fue tajante en su comunicado: la postura de rebeldía y retirada de los torneos se mantendrá firme mientras Infantino insista con este modelo de negocios. Para Europa, ceder el control comercial a entidades privadas atenta contra la esencia del deporte y los intereses históricos de las asociaciones nacionales.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, junto a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA. (Getty Images)

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, junto a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA. (Getty Images)

Un impacto incalculable para el fútbol global y la región

Las consecuencias de esta ruptura institucional son incalculables. Una Copa del Mundo organizada por la FIFA sin las históricas potencias europeas como España, Francia, Alemania, Inglaterra o Italia perdería inmediatamente su estatus, su prestigio mediático y su nivel competitivo.

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Para las selecciones de Concacaf y, puntualmente, para los combinados de Centroamérica, el panorama de los torneos internacionales cambia de la noche a la mañana. La ausencia de los equipos del Viejo Continente dejaría un vacío gigante y siembra una incertidumbre total sobre el futuro del máximo certamen del fútbol.

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La “guerra fría” entre Zúrich (sede de la FIFA) y Nyon (sede de la UEFA) acaba de escalar a un punto de no retorno. Gianni Infantino se encuentra ahora contra las cuerdas y deberá tomar una decisión crucial: ceder ante la presión de la confederación más poderosa del planeta deportivo o seguir adelante con su plan de privatización a riesgo de fracturar el fútbol de selecciones para siempre.

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En síntesis

  • Boicot de la UEFA a todas las competiciones organizadas por la FIFA.
  • Gianni Infantino busca ceder los derechos comerciales a inversores privados.
  • Potencias europeas mantendrán su retirada ante la privatización del Mundial.

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