En qué estadio juegan Bélgica vs. Senegal en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Será el segundo partido de la jornada, después de Inglaterra vs. Congo y antes de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Bélgica y Senegal se enfrentan este miércoles 1° de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que se jugará en el Seattle Stadium, nombre FIFA del Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington.

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Será el segundo partido de la jornada, después de Inglaterra vs. Congo y antes de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. En juego estará un lugar en los octavos de final, donde el ganador enfrentará al vencedor del partido entre estadounidenses y bosnios.

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Bélgica llega como ganadora del Grupo G, luego de cerrar la fase de grupos con una goleada que cambió el ánimo del equipo. Senegal, por su parte, avanzó como una de las mejores terceras del Grupo I y buscará dar un golpe fuerte ante una selección europea de alto ranking.

Dónde juegan Bélgica vs. Senegal

El partido entre Bélgica y Senegal se disputará en el Seattle Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Lumen Field durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Seattle, Washington, en el distrito de SoDo y muy cerca del centro de la ciudad. Es la casa de los Seattle Seahawks, de la NFL, y de Seattle Sounders FC, uno de los clubes más convocantes de la MLS.

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El Lumen Field fue inaugurado en 2002 y se transformó en uno de los estadios más reconocibles del noroeste de Estados Unidos. Su ubicación urbana, su conexión con el transporte público y la cultura futbolera de Seattle lo convierten en una sede muy particular dentro del torneo.

Para Bélgica vs. Senegal, el escenario tendrá un cruce de perfiles muy atractivo. Del lado europeo, un equipo con nombres de experiencia y mucho talento ofensivo; del lado africano, una selección intensa, física y acostumbrada a competir contra rivales grandes.

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Seattle Stadium, una sede famosa por su ruido y su ambiente

El Seattle Stadium es una de las sedes con mayor identidad propia del Mundial 2026.

A diferencia de otros recintos cerrados o con techo retráctil, el Lumen Field es un estadio a cielo abierto, aunque cuenta con una estructura de techo parcial que cubre buena parte de las tribunas laterales. Esa arquitectura ayuda a concentrar el sonido y le da al estadio una reputación muy fuerte por su ambiente.

El recinto también es conocido por el Hawk’s Nest, una tribuna ubicada en uno de los extremos, y por su diseño pensado para mantener una conexión visual con la ciudad. Su ubicación dentro del área urbana de Seattle lo diferencia de varias sedes estadounidenses ubicadas en zonas más periféricas.

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Para el Mundial, el estadio utiliza el nombre de Seattle Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Además, como otras sedes de Estados Unidos, debió adaptarse a los requerimientos del torneo, especialmente en superficie de juego, áreas operativas, zonas técnicas, prensa y hospitalidad.

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Capacidad del Seattle Stadium para el Mundial 2026

El Seattle Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026, lo que lo ubica en un rango intermedio dentro de las sedes del torneo.

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Más allá del aforo, el punto fuerte del estadio es la intensidad del ambiente. Seattle suele responder muy bien a los grandes eventos futboleros y la presencia de los Sounders en la MLS ayudó a instalar una cultura de estadio muy marcada.

El recinto combina tribunas amplias, sectores premium, zonas de hospitalidad y una estructura preparada para eventos de alta demanda. Además, para el Mundial se instaló una superficie de césped natural, reemplazando la cancha sintética utilizada habitualmente.

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Para Bélgica vs. Senegal, ese marco puede potenciar el clima de partido grande. El conjunto europeo llega con la presión de justificar su lugar entre las mejores selecciones del ranking; el africano, con menos favoritismo, pero con la posibilidad de convertir el cruce en una de las historias fuertes de los 16avos.

Los partidos del Mundial 2026 en el Seattle Stadium

El Seattle Stadium tendrá seis partidos en el Mundial 2026, incluidos los cuatro de fase de grupos que ya pasaron, este cruce de 16avos de final y un partido de octavos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Bélgica 1-1 Egipto — Grupo G, 15 de junio.

— Grupo G, 15 de junio. Estados Unidos 2-0 Australia — Grupo D, 19 de junio.

— Grupo D, 19 de junio. Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar — Grupo B, 24 de junio.

— Grupo B, 24 de junio. Egipto 1-1 Irán — Grupo G, 27 de junio.

— Grupo G, 27 de junio. Bélgica vs. Senegal — 16avos de final, 1° de julio.

— 16avos de final, 1° de julio. Octavos de final — 6 de julio.

Bélgica llega como líder del Grupo G

Bélgica avanzó a los 16avos de final como primera del Grupo G.

El equipo europeo empezó con un empate 1-1 ante Egipto, luego igualó 0-0 contra Irán y llegó a la última fecha con la obligación de ganar para no complicarse. Allí apareció su mejor versión: goleó 5-1 a Nueva Zelanda y terminó en lo más alto de la zona.

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Ese triunfo cambió el clima alrededor de los Diablos Rojos. Después de dos partidos con dudas, Bélgica recuperó gol, confianza y peso ofensivo. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Romelu Lukaku fueron nombres importantes en una actuación que le permitió llegar al mata-mata con otra energía.

Senegal se metió como una de las mejores terceras

Senegal avanzó desde el Grupo I, una zona muy exigente en la que compartió camino con Francia, Noruega e Irak.

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El equipo africano empezó con una derrota 3-1 ante Francia, luego cayó 3-2 contra Noruega en un partido muy disputado y cerró con una goleada 5-0 frente a Irak. Ese triunfo final le permitió llegar a 3 puntos y meterse entre las mejores terceras del torneo.

Para Senegal, el cruce ante Bélgica será una prueba de carácter. Llega con menos margen que su rival, pero también con argumentos claros: velocidad, potencia, juego directo y futbolistas capaces de cambiar el partido en una transición.

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Datos de Bélgica vs. Senegal