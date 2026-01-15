Thomas Christiansen recibe noticia desde México que lo pone en alerta para el primer amistoso del año de Panamá

La Selección de México dio a conocer su lista de convocados para enfrentar a Panamá el próximo jueves 22 de enero, en un atractivo duelo que se disputará en el estadio Rommel Fernández, escenario que promete un ambiente intenso para este compromiso internacional.

ver también Fichaje de Selección: Thomas Christiansen recibe la confirmación que Panamá necesitaba rumbo al Mundial 2026

Tal como se preveía, el técnico Javier Aguirre optó por una convocatoria integrada exclusivamente por futbolistas que militan en la Liga MX, debido a que el partido no se disputará en Fecha FIFA, lo que impide contar con elementos que juegan en el extranjero.

Convocatoria de México para enfrentar a Panamá

En la portería, el “Vasco” llamó a Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos), tres arqueros que atraviesan buen momento en el fútbol mexicano y que competirán por la titularidad bajo los tres palos.

La defensa presenta una mezcla de experiencia y juventud con nombres como Jorge Sánchez (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes y Ramón Juárez (América), además de Víctor Guzmán (Monterrey) y Eduardo Águila (Atlético de San Luis), quienes buscarán solidez ante el ataque canalero.

En la zona de volantes, destacan futbolistas de buen trato de balón como Luis Romo (Chivas), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas) y Marcel Ruiz (Toluca), además del joven Obed Vargas (Seattle Sounders), una de las sorpresas de la convocatoria.

ver también Beneficia a Panamá: Thomas Christiansen recibe una importante noticia que lo ayuda camino al Mundial 2026

Finalmente, el ataque estará comandado por Ángel Sepúlveda y Armando González (Chivas), junto a Germán Berterame (Monterrey), quienes tendrán la responsabilidad de marcar diferencia en el área rival y darle a México un triunfo en su visita a Panamá, en un duelo que servirá como termómetro para el proyecto de Javier Aguirre.

Publicidad