Ferlín Fuentes revela la condición para que Machillo Ramírez salga de Alajuelense en plena temporada: “La única vía”

Poco importa que la Liga Deportiva Alajuelense sea el vigente campeón del fútbol de Costa Rica. Con los resultados que ha obtenido el equipo rojinegro en este arranque del 2026, cualquier entrenador con menos espalda que Óscar “Machillo” Ramírez probablemente ya no seguiría sentado en el banquillo del Alejandro Morera Soto.

Incluso siendo el técnico más ganador en la historia del club, el estratega enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por parte de un sector del liguismo y la prensa.

Para algunos, después de haber alcanzado la ansiada estrella número 31, lo mejor para todas las partes sería que el propio Machillo decida dar un paso al costado y permita iniciar una nueva etapa en el banquillo rojinegro.

La única vía para que Machillo salga

Al día de hoy, las posibilidades reales de que Alajuelense cambie de entrenador en plena temporada son mínimas. Ramírez tiene contrato hasta mitad de año y la directiva encabezada por Joseph Joseph ha sido enfática en reiteradas ocasiones al mostrarle su respaldo público.

El periodista Ferlín Fuentes, una voz muy cercana al entorno manudo, confirmó este domingo ese escenario a través de su cuenta de X (ex Twitter). “La única vía para que Alajuelense se quede sin Óscar antes de finalizar el semestre, es por una renuncia del técnico”, sentenció de forma tajante.

En los comentarios de la publicación, muchos aficionados no ocultaron su pesimismo ante este panorama: “Ya como manudos sabemos que la Junta Directiva no lo despedirá”, escribió uno. “Se viene un ‘nadaplete’ épico”, apuntó otro.

LDA no está muerto, pero se tambalea

Con la mitad del campeonato ya disputada y a seis puntos de la zona de clasificación, la Liga sabe que el margen de error prácticamente desapareció. Los rojinegros deberán ganar todo lo que les quede como locales, perder la menor cantidad de puntos posible como visitantes y esperar que Puntarenas y San Carlos tropiecen en la recta final del torneo si quieren seguir soñando con defender su corona.

En síntesis

–Respaldo dirigencial: Óscar Ramírez tiene contrato hasta mitad de año y cuenta con el respaldo de la directiva encabezada por Joseph Joseph.

–La única posibilidad: Según Ferlín Fuentes, la única forma de que Machillo deje el cargo antes de terminar el torneo sería una renuncia voluntaria del propio entrenador.

–Momento delicado: Alajuelense está a seis puntos de la zona de clasificación cuando ya se disputó la mitad del Clausura 2026.