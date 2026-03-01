“Se está matando”: Zorro Hernández destroza a Machillo Ramírez y hace estallar la polémica tras la caída de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa una debacle que ni el más pesimista de sus aficionados imaginaba cuando comenzó el 2026. Luego de alcanzar la ansiada estrella número 31 en el campeonato nacional, coronarse con el tricampeonato de la Copa Centroamericana y levantar el Torneo de Copa, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez dejó de responder en la cancha.

Hoy, el campeón nacional tambalea en el Clausura 2026: se encuentra a seis puntos de la zona de clasificación y ya sufrió el golpe de quedar eliminado del Torneo de Copa a manos de Municipal Liberia.

El tropezón que terminó de encender el incendio en Alajuela llegó la noche del sábado. La Liga cayó por 2-0 en su visita a Puntarenas FC, en una actuación que dejó muy preocupados a los aficionados rojinegros y profundizó la sensación de crisis en el equipo.

Los chuchequeros hicieron ver muy mal a la Liga (Unafut).

El Zorro Hernández estalla contra Machillo

La derrota en el “Lito” Pérez desató la bronca de un ídolo manudo. Carlos “El Zorro” Hernández utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar tres mensajes cargados de indignación contra el presente del equipo.

“Un completo desastre la Liga qué cosa de locos muertos están (sic)”, escribió el ex mediocampista de 43 años en su primer posteo. Minutos después redobló la crítica y apuntó directamente al entrenador. “El Macho solo se está matando por cabezón seguir con jugadores con un rendimiento paupérrimo”, disparó.

Hernández no se detuvo ahí y volvió a cargar contra Ramírez por la poca participación de Malcom Pilone, el volante argentino que llegó desde Municipal Liberia: “Se llevaron a Pilone a quemarlo hp sal”, disparó sin filtros.

Momento límite para el campeón

Cuando un referente del club se pronuncia con tanta dureza, queda claro que el ambiente en torno a Alajuelense está lejos de ser el ideal. La posibilidad de defender el título todavía existe, pero cada jornada que pasa se vuelve más complicada.

Alajuelense solo puede pensar en ganar (LDA).

El próximo desafío será determinante. El martes 3 de marzo, la Liga recibirá a Cartaginés en el Alejandro Morera Soto a las 8:00 p.m. (hora local), en un partido que podría marcar el rumbo del campeonato para los rojinegros.

