A qué hora cantan y dónde ver a Alanis Morissette y Michael Bublé en la fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá

Sigue la fiesta de la Copa el Mundo y ahora toca el turno de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en suelo canadiense.

La fiesta del fútbol llegó a suelo canadiense. Este viernes 12 de junio, el estadio BMO Field de Toronto se vestirá de gala para recibir la segunda parte de la gran inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, una edición histórica que se comparte con México y Estados Unidos.

Tras el emocionante arranque vivido ayer en México, hoy es el turno de Canadá para demostrar su pasión mundialista con un espectáculo lleno de música, estrellas internacionales y mucho color.

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¿A qué hora empieza la ceremonia?

La fiesta de inauguración comenzará exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial del partido. Estos son los horarios para que no te la pierdas.

11:30 a.m.: Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica).

Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica). 12:30 p.m.: Panamá.

El famoso actor canadiense Will Arnett (conocido por sus papeles en Arrested Development y BoJack Horseman) será el embajador de la FIFA encargado de dar la bienvenida a los miles de aficionados en el estadio y a los millones que lo verán por televisión.

El show musical promete ser inolvidable y contará con una mezcla de talento canadiense e internacional.

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Los himnos nacionales: La legendaria Alanis Morissette cantará el himno de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić entonará el de Bosnia y Herzegovina.

La legendaria cantará el himno de Canadá, mientras que entonará el de Bosnia y Herzegovina. Gran elenco musical: Artistas de la talla de Michael Bublé, Alessia Cara, la cantante de origen colombiano Jessie Reyez, Nora Fatehi, la estrella palestina Elyanna, el rapero francés Vegedream, el cantante de country William Prince y el DJ Sanjoy pondrán a bailar al estadio.

El plato fuerte: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Una vez terminada la música, la acción se traslada a la cancha. La selección local de Canadá debutará frente a Bosnia y Herzegovina. El partido arrancará en los siguientes horarios.

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1:00 p.m. (13:00 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 2:00 p.m. (14:00 horas): Panamá.

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¿Dónde ver el partido en Centroamérica?

Podrás seguir la transmisión en directo, tanto en televisión abierta como por internet, a través de los canales oficiales en cada país.

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