Estados Unidos vs. Paraguay: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérese cuándo juegan Estados Unidos vs. Paraguay en su debut en el Mundial de 2026, a qué hora y en qué canal verlo en Centroamérica.

La selección de Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán en su debut en el Mundial de 2026; encuentro que abre la actividad del grupo D que comparten con Australia y Turquía.

Los Ángeles Stadium será el escenario que recibirá el debut de la selección de las barras y las estrellas que de la mano de Mauricio Pochettino intentarán abrir con pie derecho y ante su afición la Copa del Mundo en la que se lucen como una de las cedes.

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El rival de turno no es nada fácil, los dirigidos por Gustavo Alfaro aparecen como una de las selecciones que pueden dar gratas sorpresas, incluso para avanzar más allá de octavos de final.

Entre tanto, Estados Unidos intentará sacar provecho de lo aprendido durante los amistosos que disputó contra Bélgica, Portgual, Senegal y Alemania, cuatro rivales que son potencia en esta clase de eventos.

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A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay

El partido entre Estados Unidos y Paraguay se disputará este viernes 12 de junio y el juego está programado para dar inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

19:00 horas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

20:00 horas en Panamá

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Dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay

La transmisión de Estados Unidos vs. Paraguay estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como en las plataformas de streaming.

Panamá: RPC y TVMAX

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)

El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports

Honduras: Tigo Sports, Fox

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

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Así llega Estados Unidos

La selección nortamericana llega a este partido con una derrota 2-1 en un juego amistoso que disputó ante Alemania el pasado sábado 6 de junio. Los de Pochettino dejaron grandes destellos en algunos tramos del encuentro.

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Así llega Paraguay

Los guaranís llegan con un triunfo con goleada que lograron en su último partido ante Nicaragua. El juego terminó 4-0 y se disputó en el estadio ueno Defensores de Chaco, un juego que sirvió como despedida para encarar el torneo más grande del fútbol a nivel de selecciones.