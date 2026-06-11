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Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Centroamérica

La otra anfritiona debuta en la Copa del Mundo y lo hace ante su similar de Bosnia y Herzegovina. Aquí te dejamos todos los detalles.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Canadá y Bosnia abren el telón del segundo día de la Copa del Mundo.
Canadá y Bosnia abren el telón del segundo día de la Copa del Mundo.

La selección de Canadá está preparada para afrontar este viernes su debut mundialista en Toronto ante Bosnia y Herzegovina. Este encuentro es el más esperado de su historia reciente y el primero de un Mundial en territorio canadiense, según declararon este jueves en rueda de prensa el seleccionador nacional, Jesse Marsch, y el centrocampista Stephen Eustáquio.

El encuentro abrirá las acciones del Grupo B y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputada en suelo canadiense. Esta circunstancia es vista por el técnico y el capitán del equipo como una motivación adicional más que como una fuente de presión.

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A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina se disputará este viernes 12 de junio sobre el césped del BMO Field, en la ciudad de Toronto, Canadá. El árbitro central dará la orden de inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

  • 13:00 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 14:00 horas: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en Centroamérica

La transmisión del partido estará a cargo de las cadenas que poseen los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en televisión abierta como por plataformas de streaming:

  • Panamá: RPC y TVMAX.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena.
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.
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Cómo llega Canadá

El seleccionado canadiense llega a este encuentro como uno de los anfitriones del Mundial. El equipo buscará conseguir un resultado positivo junto a su gente para acercarse al objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final. Sus últimos partidos amistosos terminaron con una victoria de 2-0 frente a Uzbekistán y un empate 1-1 ante Irlanda.

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Cómo llega Bosnia y Herzegovina

Bosnia afronta este compromiso luego de conseguir su boleto al Mundial en el repechaje de la UEFA. Ahora, intentará sumar puntos para soñar con la clasificación a la ronda de eliminación directa por primera vez en su historia. En la previa de la Copa del Mundo, el equipo igualó 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá.

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