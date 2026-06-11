“Será el saco de boxeo”: Zlatan Ibrahimovic destrozó a Panamá con un duro pronóstico para el Mundial 2026

La leyenda del futbol de Suecia dio un panorama poco alentador para Panamá en el Mundial 2026.

La Selección de Panamá continúa ultimando detalles para su participación en la Copa del Mundo 2026, pero a pocos días de su debut en el Grupo L, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial lanzó un pronóstico poco alentador para los canaleros. Se trata de Zlatan Ibrahimovic, quien no dudó en expresar sus dudas sobre las posibilidades del conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

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El exdelantero sueco, considerado una de las grandes leyendas del fútbol europeo, analizó el grupo que integran Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, dejando claro que ve a los centroamericanos como el rival más débil de la zona. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados y medios deportivos.

Ibrahimovic ve a Panamá como el equipo más vulnerable del grupo

“Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento, veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo”, afirmó Ibrahimovic al ser consultado sobre el panorama del Grupo L.

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El exjugador también fue más allá en su análisis y señaló que los principales candidatos para avanzar son los europeos. “Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría complicarles las cosas y sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá”, sentenció el sueco, dejando pocas opciones a la representación canalera en sus pronósticos previos al torneo.

A pesar de estas opiniones, en el entorno de la Marea Roja existe confianza en poder competir de tú a tú frente a selecciones de mayor tradición mundialista. El equipo de Thomas Christiansen ha trabajado durante varios años para consolidar una identidad futbolística y llega a la cita mundialista con la ilusión de superar las expectativas y demostrar que puede plantar cara a cualquier rival.

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Panamá iniciará su camino mundialista con el objetivo de sorprender en uno de los grupos más exigentes del torneo. Aunque las palabras de Zlatan Ibrahimovic reflejan el escepticismo que existe fuera del país, los canaleros esperan convertir esas críticas en motivación para escribir una nueva página en la historia del fútbol panameño y demostrar que están preparados para competir en el escenario más importante del planeta.