Cristopher Núñez se va a Atromitos de Grecia: jugará con un futbolista que hizo historia en el Mundial 2026

El "10" se marcha de Cartaginés para sumar su segundo capítulo en el fútbol griego, donde compartirá vestuario con un mundialista en 2026.

Cristopher Núñez se marcha de Club Sport Cartaginés. Lo que se venía manejando como una posibilidad desde que arrancó el mercado de fichajes, donde lo sondeó Alajuelense, tomó forma definitiva este lunes: el enganche seguirá su carrera en Atromitos FC de la Superliga de Grecia.

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La operación es un préstamo por un año con opción de compra. Es decir, hasta mediados de 2027, justo cuando vencía su contrato con la entidad brumosa. Sin embargo, acordaron extender su ligamen hasta junio de 2028 para “blindarlo en caso de regresar al país”, dio a conocer el periodista Kevin Jiménez.

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Recordemos que Núñez tuvo problemas en su anterior equipo del fútbol griego, PAS Lamia, de donde se marchó por impagos salariales y destratos dirigenciales. Por eso la medida. En lo que respecta a Atromitos, allí el mediocampista de 28 años tendrá como compañero a un futbolista que disputó el Mundial 2026.

Cristopher Núñez jugará con una figura de RD Congo

Se trata de Samuel Moutoussamy, quien representó a RD Congo en la última Copa del Mundo. La selección africana no había clasificado a la justa máxima bajo su actual denominación, pero sí en Alemania 1974, donde compitió como Zaire: así renombró al país el dictador Joseph-Désiré Mobutu, quien llegó al poder tras el asesinato del líder independentista y ex primer ministro Patrice Lumumba a manos de un pelotón de fusilamiento de Bélgica, el país que los colonizó, en 1961.

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Moutoussamy, de 29 años, se desempeña como volante. No solo ayudó a los congoleños a regresar al Mundial más de cinco décadas después, sino que fue una pieza clave en la clasificación de Los Leopardos a los dieciseisavos de final por primera vez en su historia como uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

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En el debut, empataron 1-1 con la Portugal de Cristiano Ronaldo, luego cayeron 0-1 ante Colombia y se redimieron goleando 3-1 a Uzbekistán en el Grupo K. Ya en la siguiente ronda, Inglaterra les remontó 1-2. El mediocampista, que ahora compartirá vestuario con Cristopher Núñez, fue titular en los cuatro partidos.

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Después de la Copa del Mundo, Moutoussamy sonó como refuerzo de América de México. Pero no hubo novedades mayores al respecto y todo parece que seguirá en Atromitos. Ahora, junto al ex Cartaginés buscarán meter al club en la lucha por los primeros puestos de la Superliga 2026/2027 tras salvarse del descenso.