“1.1 millones”: FIFA confirma el récord histórico de Panamá en el Mundial 2026 pese a su caída con Ghana

Panamá cayó ante Ghana en su debut por el Mundial 2026. Aún así, FIFA confirmó que el estreno en Toronto marcó un récord histórico para el país canalero.

Bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, la Selección de Panamá no logró el gran objetivo que perseguía en su debut en el Mundial 2026: sumar su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

La Marea Roja cayó ante Ghana de manera agónica en su estreno por el Grupo L y quedó obligada a reaccionar en la segunda fecha, donde la espera una potencia como Croacia. Pero a pesar del golpe, el partido ante los africanos dejó una noticia histórica para el fútbol panameño.

Panamá quedó al borde de hacer historia en su debut por el Mundial 2026 (Getty Images).

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El récord que confirmó FIFA

FIFA Media informó que el primer partido de Panamá en el Mundial 2026 generó una audiencia de 1.1 millones de espectadores. La cifra convirtió el duelo ante Ghana en el partido de Copa del Mundo con mayor audiencia en la historia del país.

La cuenta asociada al ente rector del fútbol internacional también destacó otro número que ayuda a dimensionar la marca: el 74.4% de los televidentes que estaban frente a la TV en Panamá siguieron el partido.

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Es decir, casi tres de cada cuatro personas que miraban televisión en ese momento estaban pendientes del estreno mundialista del combinado patrio contra las Black Stars.

La cifra forma parte de los datos preliminares de audiencia, y los números consolidados serán publicados después del torneo. Mientras tanto, ya fue presentada por FIFA como un récord histórico para Panamá.

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¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

Panamá volverá a jugar el martes 23 de junio ante Croacia, nuevamente por el Grupo L del Mundial 2026. El partido se disputará en el Toronto Stadium y comenzará a las 7:00 p.m. hora local, 6:00 p.m. de Panamá y 5:00 p.m. de Centroamérica.

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Después de la caída ante Ghana, el equipo de Thomas Christiansen necesita sumar para llegar con vida a la última fecha del grupo, en la que enfrentará a Inglaterra el sábado 27 de junio.

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En síntesis