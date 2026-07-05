¿Por qué la camiseta de Erling Haaland dice “Braut Haaland” en Noruega vs. Brasil por el Mundial 2026?

El temible goleador de Noruega usa con su selección un nombre distinto al que lleva en Manchester City.

Este domingo 5 de julio, Noruega se mide ante la Brasil de Carlo Ancelotti en un enfrentamiento que se disputa en el New York/New Jersey Stadium y que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026.

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En la previa y durante la transmisión, un detalle llamó la atención de muchos televidentes: Erling Haaland, goleador y máxima figura del cuadro vikingo, lleva sobre su dorsal número 9 el nombre “Braut Haaland”. En el Manchester City, en cambio, utiliza el apellido por el que se hizo famoso en todo el mundo: Haaland a secas.

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¿Qué significa “Braut” en la camiseta de Haaland?

“Braut” forma parte de su nombre completo: Erling Braut Haaland. Se trata del apellido de su madre, Gry Marita Braut, ex atleta noruega, y aparece unido al apellido paterno, Haaland, heredado de Alf-Inge Haaland.

Erling Haaland le rinde honor al apellido de su madre (Getty Images).

Haaland decidió utilizar con Noruega una versión más completa de su nombre como una forma de darle importancia también el apellido de su madre, que tuvo carrera deportiva propia antes de que su hijo se convirtiera en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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Por qué en Noruega y no en Manchester City

En el Manchester City, Haaland aparece simplemente como Haaland porque ese es el apellido que quedó instalado como marca deportiva. Es corto, reconocible y acompaña su imagen desde su explosión en el fútbol europeo.

Gry Marita Braut y su hijo, el máximo goleador histórico de Noruega (Facebook).

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La camiseta de la selección de Noruega le permite mostrar una identidad más personal: no solo el apellido por el que lo conoce el mercado global, también el apellido de su madre y una parte de su nombre legal.