¿Por qué Kalidou Koulibaly no juega hoy en el partido de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026?

Una de las grandes ausencias es las defensor central. Su técnico tomó la decisión para el partido entre Bélgica y Senegal.

Una de las noticias más llamativas en el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026 se dio en la Selección de Senegal. Para sorpresa de muchos fanáticos, el experimentado defensor Kalidou Koulibaly arrancará como suplente en el crucial partido contra Bélgica por los Dieciseisavos de Final.

Publicidad

Koulibaly, de 35 años y con un largo recorrido en clubes grandes como el Chelsea y el Napoli, no solo es el líder de la zaga, sino también el capitán del equipo. Por ello, verlo en el banco de suplentes en un juego donde se juegan la vida causó un gran impacto.

ver también Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane

La ausencia de Koulibaly en el cuadro titular se debe estrictamente a una decisión técnica. El defensor central venía de ser muy criticado por la prensa y la afición tras su flojo rendimiento en la derrota de Senegal frente a Noruega en la fase de grupos.

De hecho, este bajo nivel ya le había costado el puesto en el partido anterior contra Irak, donde también fue suplente. Aunque el futbolista se encuentra físicamente bien y disponible para jugar, el entrenador Pape Thiaw prefirió mantener los cambios y apostar por otra estrategia en el fondo para frenar el ataque belga.

Senegal modifica su alineación

Para cubrir el hueco en la defensa, el cuerpo técnico colocó a Krépin Diatta, rediseñando la línea del fondo junto a Pathé Ciss, Ismail Jakobs y Moussa Niakhaté.

Publicidad

ver también Qué pasa si Bélgica gana, empata o pierde contra Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026

Pero esa no es la única novedad en el equipo africano. Senegal también sufrió una baja muy sensible en la portería: el arquero titular Édouard Mendy quedó fuera por lesión, obligando el ingreso de Mory Diaw para defender las redes en este duelo de vida o muerte.

Con estas modificaciones obligadas y tácticas, los Leones de Teranga buscarán dar la sorpresa del torneo y avanzar a los Octavos de Final.