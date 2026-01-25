Es tendencia:
“Ya está arreglado”: Jeaustin Campos confirma el fichaje que golpea a Motagua en el mercado

Jeaustin Campos ha concretado un fichaje que Motagua también tenía en el radar, pero Real España se adelantó y se lo queda.

Motagua perdió un jugador en el mercado ante Jeaustin Campos.
Motagua, como en otros años, no ha tenido su mejor mercado de fichajes. Ha cerrado pocas llegadas y no se ha podido concretar del todo por el caso de Rodrigo de Olivera, su gran apuesta para la delantera.

Los problemas legales hacen que el uruguayo no haya sido presentado de forma oficial, aunque ya entrena con el club y tiene todo arreglado.

Ahora bien, Motagua planeaba dar de baja a Ricky Zapata y buscar un refuerzo para la lateral izquierda. Sonaron Juanes Ramos y Elmer Güity, pero ninguno llegó.

Ante la necesidad apareció otro nombre, que es el de Enrique Vázquez, de 27 años, que ha venido desempeñándose con los Lobos UPN.

Motagua se va a quedar con las ganas de tenerlo, porque el Real España de Jeaustin Campos se adelantó a todo y ya tiene arreglada su llegada.

Jeaustin Campos roba jugador que Motagua queria

Real España solo necesita un lateral izquierdo para cerrar libros y ve en Enrique ‘Kike’ Vásquez la oportunidad de cubrir el cupo.

Ya está arreglado y el jugador se encuentra en San Pedro Sula para tener esa última charla y proceder a firmar su contrato”.

“El futbolista había sido pretendido por Motagua y hace unos días encontraba a punto de ser contratado por el Arsenal Sao de Cantarranas, pero ante la oportunidad en la Máquina no lo pensó más y se prepara para ser la última alta del club”, informa el periodista Jafeth Moreno.

Ya con este, sería el noveno fichaje de La Máquina para el Clausura 2026 y Concachampions, los otros nombres son: Exon Arzú, Gonzalo Ritacco, Juan Capeluto, Pipo López, David Sayago, Eddie Hernández y Antony García.

