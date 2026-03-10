Mientras Motagua lo vendió en $25 mil, este es el millonario precio de Rodrigo Auzmendi en San Lorenzo

La novela deRodrigo Auzmendi en el mercado de pases llegó a su fin. El futbolista finalmente fue fichado por el Querétaro de México, club que inmediatamente lo cede al San Lorenzo en Argentina.

Adrián Palma, agente de Auzmendi, confirmó a Fútbol Centroamérica que la transacción ya fue realizada, por lo que en las próximas horas se hará oficial su llegada a “Ciclón”.

Esta será la segunda experiencia del delantero en la primera división de Argentina. El delantero fue vendido por Motagua a un costo de 25 mil dólares al Banfield de Pedro Troglio.

Un negocio redondo

Sobre su precio, Rodrigo Auzmendi dejará un millón de dólares a Banfield tras su venta al Querétaro de la Liga MX que no pudo sumarlo al plantel por falta de cupo extranjero.

Mientras San Lorenzo tendrá que pagar 4 millones de dólares si decide quedarse con el jugador una vez vencido su préstamo, según detalló el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X.

Las cifras de Rodrigo Auzmendi

Auzmendi de 25 años anotó 24 goles en 49 partidos con la camisa de Motagua en Honduras. Mientras en Banfield logró anotar 4 goles el torneo anterior, pero en la actualidad no está ganando regularidad.

El argentino también estuvo en la órbita de Boca Juniors y Rosario Central de Argentina; además de Independiente del Valle en Ecuador y hasta el Remo de Brasil.