Jeaustin Campos sorprende a todos en Honduras con inesperada solicitud que no había hecho ni en Costa Rica

El entrenador costarricense Jeaustin Campos sorprendió en Honduras al pedir a la afición de Real España que no asista al estadio si es para insultar a los futbolistas de su equipo, incluso a su cuerpo técnico.

Todo ocurrió en el triunfo 2-0 de Real España sobre el Olancho FC por la jornada 1 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras que dio inicio el sábado 24 de enero.

La incómoda situación fue con el futbolista Afronit Tatum, quien una vez hizo su ingreso al terreno de juego comenzó a sufrir insultos y abucheos de parte de la afición por su bajo rendimiento.

“Son cuatro o cinco tipejos que no solo vienen a molestar al cuerpo técnico, vienen a molestar a los aficionados, pues que no vengan. Si vienen a insultar, mejor no vengan”, comenzó diciendo Campos.

No son campeones por las malas vibras

Posteriormente, Campos consideró que esas “malas vibras” le juegan en contra al equipo y se suma a la lista de las razones por las que no son campeones.

“Quédense en su casa y si quieren insultar a los jugadores, háganlo desde la casa, ahí no los escuchamos, no hay ningún problema. Me deja claro que el problema de que no hemos sido campeones también ha sido fuera de la cancha, por esas malas vibras, porque siempre lo negativo”, añadió.

“Yo no estoy acostumbrado a eso. No les digo que no vengan, vengan, pero apoyen”, agregó el entrenador tico.

Se prepara para la Concachampions

Y es que, Jeaustin Campos enfrenta dos grandes retos en Honduras: ser campeón de la Liga Nacional y realizar una destacada participación en la Concachampions cuando enfrente a LAFC de la MLS.

El juego de día se disputará el próximo 17 de febrero en el estadio Morazán de San Pedro Sula y la vuelta será en Los Ángeles el 24 del mismo mes.