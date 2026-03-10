Es tendencia:
AS Mónaco, Fiorentina y ahora a Honduras: Motagua ilusiona con la llegada que nadie esperaba para 2026

Motagua estaría cerca de una alianza que ilusiona a su afición para el torneo Apertura 2026.

Un cambio importante en Motagua se puede concretar en este 2026.
Motagua vive un momento dulce en este Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Ciclón es líder y, al finalizar el torneo, esperan levantar la Copa 20 de su historia.

Dentro del club, no dejan de salir noticias, y una de las páginas más cercanas al equipo, Nación Motaguense, ha dado a conocer una información que cambiaría todo para el Apertura.

“En junio de este año se acaba el contrato con JOMA. Todo apunta a que Kappa es la marca que suena para vestir a Motagua en los próximos años“, indican.

Este sería un cambio histórico en el Nido, ya que sus aficionados están acostumbrados a la marca actual. Eso sí, se descarta que Nike o Adidas tomen al club.

¿Qué otros equipos se visten con Kappa?

Kappa es una reconocida marca italiana de ropa deportiva que patrocina a diversos clubes de fútbol a nivel mundial.

Entre sus equipos actuales más destacados se encuentran el AS Mónaco, Fiorentina, OGC Nice, Real Valladolid, RC Deportivo de La Coruña, Empoli, Spezia, Brescia, FC Metz, Clermont Foot 63, Kaizer Chiefs, Vasco da Gama, Racing de Argentina y el Partizán.

Aunque tiene una fuerte presencia en Europa y Sudamérica, Kappa también provee equipamiento técnico para diversas disciplinas deportivas además del fútbol, incluyendo baloncesto, esquí y vela.

Al final, será la directiva de Motagua quien decida si cambia o sigue con la marca actual, pero Kappa es la que se perfila.

