“Estamos en evaluación”: Machillo Ramírez planta la duda que todos en Alajuelense tienen para la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa una semana decisiva. Con la final de vuelta de la Copa Centroamericana a la vista y con el liderato del Apertura todavía en juego, la afición rojinegra vive pendiente de una sola pregunta: ¿jugará la Liga con titulares ante Cartaginés?

El tema no es menor. Aunque ambos equipos ya están clasificados a semifinales, para los liguistas el torneo local pesa más que cualquier otro compromiso, y tienen la chance de sacar el boleto a la Gran Final. En el medio queda la vuelta de la final contra Xelajú en Guatemala.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre si pondrá titulares o no ante Cartaginés?

Óscar Ramírez lo sabe. Y en conferencia de prensa dejó una frase que encendió la ilusión de todos en el bando manudo: “Aún tengo tiempo mañana para ver eso y hablar con los jugadores para tomar las decisiones que corresponden.”

El técnico explicó que siguen evaluando la carga física de sus futbolistas, especialmente aquellos que vienen de un trajín intenso entre selección, torneo local y Copa Centroamericana. Sin embargo, no cerró la puerta a usar un equipo fuerte, algo que los aficionados piden a gritos.

Alajuelense podría ir con un mix contra Cartaginés. (Foto: LDA)

“Creo que hemos estado evaluando el tema de minutos y saber dosificar esas cargas, evitando que no haya una lesión. Hay muchachos que hemos sabido manejar y otros han tenido más cargas, y esa es la parte que aún estamos en evaluación”, señaló.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de esperanza. La Liga necesita sumar para mantenerse firme en la cima y muchos consideran que, por encima de cualquier rotación, el equipo debe salir con la artillería pesada en el ‘Fello’ Meza.

Lo cierto es que Machillo aún no define su once, pero su mensaje dejó claro que, antes de pensar en rotar, escuchará a sus jugadores y valorará quién está realmente listo. Y eso, para la afición manuda, es suficiente para creer que el equipo podría presentarse en Cartago con un once muy competitivo.