Copa Centroamericana

Alajuelense en alerta: Xelajú toma decisión con la que tendría ventaja en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana

El equipo guatemalteco espera que su estrategia funcione para recibir a los manudos

javier pineda

Por Javier Pineda

Los chivos no se guardarán nada

Xelajú MC atraviesa una de las semanas más trascendentales de los últimos años, en medio de una intensa agenda que combina la final de la Copa Centroamericana 2025 y la lucha por clasificar a la fase final del Apertura. Los chivos regresaron a Guatemala tras el valioso empate 1-1 conseguido ante la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, resultado que dejó abierta la serie y que mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar el título regional.

Fieles a la planificación que han manejado en instancias cruciales, el plantel no retornó a Quetzaltenango luego de su viaje internacional. En lugar de ello, el equipo decidió permanecer en la ciudad capital, donde continuarán su preparación para afrontar los dos compromisos clave que se avecinan.

El primer desafío será el próximo domingo, cuando Xelajú se mida a Comunicaciones en el Cempro, en el cierre de la fase de clasificación del torneo Apertura. Un resultado positivo podría asegurar su presencia en la fase final, un objetivo que se mantiene prioritario dentro del club.

Sin embargo, la mayor expectativa está puesta en el duelo del miércoles 3 de diciembre, también en el Cempro, donde se disputará el partido de vuelta de la final centroamericana. Los dirigidos por Amarini Villatoro buscarán aprovechar el empate logrado en el Morera Soto para coronarse campeones regionales por primera vez en su historia.

Consciente de la importancia de estos dos encuentros, el cuerpo técnico ha decidido minimizar los traslados y mantener al equipo concentrado en un mismo entorno. Esta estrategia busca optimizar el rendimiento físico y mental del plantel en una etapa donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Los chivos volverán este viernes a los entrenamientos, enfocados en cumplir con un itinerario diseñado para llegar en la mejor forma posible a ambos compromisos. La misión es clara: pelear hasta el final por los objetivos trazados y firmar una semana que podría ser histórica para la institución.

