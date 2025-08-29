“He pensado irme del fútbol”: recibe amenazas de muerte en Honduras y medita dejar a Motagua antes de enfrentar a Alajuelense

Motagua eliminó a Saprissa de la Copa Centroamerica y en los cuartos de final se va a enfrentar a Alajuelense. Tres de rivales ticos ha enfrentado el Ciclon en esta edición, el otro es Cartaginés.

Ahora al Motagua se le ha destapado un frente que nadie esperaba, los azules han visto como una de sus figuras ha revelado que recibe amenazas de muerte.

Lo quiso Saprissa pero decidió firmar con Motagua para enfrentar a Alajuelense en la Copa Centroamericana

Lo hizo en pleno aniversario 97 del Ciclón,Emilio Izaguirre contó toda la verdad de su día a día como director deportivo del club.

¿Por qué amenazan de muerte a Emilio Izaguirre?

“Algo muy incómodo en muchas cosas que me han pasado desde que llegué, que he pensando en muchas veces con mi familia de alejarme del fútbol, de la nada me he ganado muchos enemigos y amenazas a muerte, amenazas públicas que son peligrosas”, comenzó contando.

A lo que agregó: “Como la amenaza que me hizo Marathón, que yo soy enemigo del club, me agarra la barra de Marathón allá (San Pedro Sula) me puede fregar, porque el presidente (Orinson Amaya) dijo que soy enemigo de Marathón. Entonces me han mandado muchas cosas. Ir a San Pedro yo solo, puedo tener un problema. Igual el de Juticalpa… El hermano me amenazó y me dijo que me iba a joder, así me lo dijo, porque le quitamos a (Luis) Santamaría, imagine por un trabajo”.

No solo esos personajes, también nombró a: “Fue el hermano del presidente de Juticalpa, ahí tengo los mensajes donde me dice… Igual en Victoria por lo de (Pablo) Cacho, ahí están los mensajes. Son cosas de que la familia se preocupa, dentro del club he tenido diferencia y cualquier momento tengo que tomar decisiones. Yo le hablo a Roque Pascua y no me habla, yo pienso que soy enemigo de Marathón como lo dijo el presidente. Si en vez de hacerme daño, mejor me aparto”.

La preocupación de Emilio Izaguirre es evidente y asegura que tiene miedo de viajar a San Pedro Sula, tanto como para ver a Motagua y la selección de Honduras.

“Es muy duro. Ir a San Pedro Sula, Olancho y La Ceiba, me empiezan a tiras cosas y me golpean por firmar a un jugador. Yo pongo el ejemplo quería firmar a (Gerson) Argueta y me enseñó que Marathón lo sigue, aquí es el jugador quien decide, no es uno. Son situaciones que tienen cuidado, uno tiene miedo. Yo jugué en Marathón, no pasa nada, es fútbol y no es de hacer enemigos, quien pierde con todo esto es Honduras, se llama a la violencia”.

Motagua debe analizar bien el caso del directivo, ya que ha estado expuesto a amenazas y asegura tener pruebas.

El Azul Profundo se va a mediar a Alajuelense el 23 de septiembre y puede ser que al partido llegue sin director deportivo, todo dependerá de lo que pase en los próximos días.

