Lo confirma Concacaf: la notificación que puede costarle a Alajuelense el título de la Copa Centroamericana

La Confederación le dejó un mensaje a Xelajú que se lamenta todo Alajuelense en medio de la final de la Copa Centroamericana.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico tendrá que contemplarlo en la revancha.
© Prensa AlajuelenseEl técnico tendrá que contemplarlo en la revancha.

La ida de la final de la Copa Centroamericana 2025 dejó un gran villano para la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo manudo empató por 1-1 frente a Xelajú en un partido que tuvo una buena cantidad de oportunidades para los de Machillo Ramírez.

Si el resultado final no terminó en favor de Alajuelense es por la enorme actuación de Rubén Silva, portero de Xelajú. El uruguayo se lució al detener dos penales en la primera parte a Joel Campbell y Celso Borges, respectivamente, y mantuvo a su equipo en competencia.

La notificación de Concacaf que se lamenta todo Alajuelense tras la final de ida ante Xelajú

Por este motivo, la Concacaf decidió reconocer a Silva en sus canales de comunicación oficiales. Compartió una imagen en la que intentó describir cómo era la portería del uruguayo en el Morera Soto.

Mostró a Rubén Silva sonriendo y colocó un muro en la portería dando a entender que era imposible marcarle un gol. Sin embargo, para la alegría de Alajuelense, Ronaldo Cisneros pudo romper el cero en la segunda parte, aunque el portero uruguayo estuvo cerca de evitarlo.

Si la Liga convertía los dos penales que lanzaron Campbell y Celso Borges, hoy se estaría hablando de los goles que necesitaría Xelajú para revertir el resultado y conseguir el título de Copa Centroamericana. Por eso, el rendimiento de Rubén Silva puede valer un trofeo internacional para los Super Chivos.

La final de vuelta será el próximo miércoles 3 de diciembre en el Cementos Progreso. Xelajú, con el empate sin goles, se coronará campeón. Alajuelense está obligado a marcar. Este juego decisivo podrá sintonizarse a través de Disney+.

