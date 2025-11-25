Ya es oficial: Olimpia echa a uno de sus jugadores en pleno torneo Apertura 2025 por este motivo

Se confirmó lo que se había adelantado. José García no es más jugador del Club Olimpia Deportivo luego de pelearse con Eduardo Espinel, técnico del León.

Lo que detonó todo fue la actitud del defensor en la jornada 18 de la Liga Nacional de Honduras ante Marathón.

ver también “Seguir a Panamá”: Diego Vázquez sorprende a toda Honduras por lo que dice tras no ir al Mundial 2026 con Reinaldo Rueda

García se enojó con Espinel porque no iba a tener minutos y se fue del campo, algo que molestó mucho al cuerpo técnico. Junto a la directiva Espinel decidió que no siguiera en el equipo.

El defensor tenía dos años más de contrato, pero se concretó que desde este martes no es más jugador del equipo blanco.

José ya venía teniendo molestias con Espinel por la poca oportunidad de juego, eso sí, es uno de los jugadores que más títulos ha ganado en el último tiempo.

Publicidad

Publicidad

Ganó ocho títulos de la Liga Nacional y una Liga Concacaf. En el presente torneo Apertura 2025 había jugado solo 578 minutos en siete juegos disputados y era una de las últimas opciones de Espinel.

ver también Lo impensado: Real Madrid se acerca al fútbol de Honduras y deja un mensaje que nadie esperaba

José García estuvo en Olimpia desde 2021 y bajo el mando de Pedro Troglio tuvo su mejor momento, a pesar aquel autogol en la final de 2024 ante Motagua que privó a al León de ser pentacampeón.

Publicidad

Comunicado oficial de Olimpia

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, medios de comunicación y público en general que este día se ha llegado a un acuerdo con el jugador José Antonio García para la rescisión de su contrato con el club.

Publicidad

Le deseamos muchos éxitos en su futuro.

Tweet placeholder