“Seguirá”: Jeaustin Campos lo echó de Real España y ahora ha tomado una decisión que agita Honduras

Real España arrancó con el pie derecho su andadura en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras venciendo 2-0 a Olancho FC.

Jeaustin Campos hizo una barrida y varios jugadores se fueron de La Máquina, uno de ellos fue Yeison Moreno, el colombiano no contaba para el tico.

ver también “No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo

Ahora, el periodista Jafeth Moreno indica que Moreno regresa a Honduras, pero no con la camisa de Real España.

El colombiano tiene nuevo club y se trata del Génesis Policía, quien busca mejorar los 8 goles que metió con los catedráticos en 2025.

“Yeison Moreno seguirá en la Liga Nacional. Mañana llegará al país para incorporarse a la disciplina de Génesis PN. Con Real España hizo 8 goles en 2025”.

El otro fichaje que prepara Génesis

Los de La Paz no solo trabajan en el regreso de Moreno, también en la incorporación del ex Metapán, Juan Mosquera.

Publicidad

Publicidad

“El zaguero colombiano, Juan Mosquera, ex DSI Metapán también está cerca de llegar al club. Ha destacado por 1.91 metros”.

ver también “Tampoco es tan grande”: toda Costa Rica consternada con lo que dijo Edwin Rodríguez tras el fichaje fallido de Alajuelense

Pronto se acabrán las inscripciones en la Liga Nacional de Honduras y los equipos deben apresurarse para formar la mejor plantilla.

Publicidad

Tweet placeholder