“Seguirá”: Jeaustin Campos lo echó de Real España y ahora ha tomado una decisión que agita Honduras

Real España ha visto como uno de sus ex jugadores regresa a Honduras y jugará con este club en 2026. Jeaustin Campos lo dejó salir.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Jeaustin Campos dejó de contar con sus servicios en Real España.
Real España arrancó con el pie derecho su andadura en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras venciendo 2-0 a Olancho FC.

Jeaustin Campos hizo una barrida y varios jugadores se fueron de La Máquina, uno de ellos fue Yeison Moreno, el colombiano no contaba para el tico.

Ahora, el periodista Jafeth Moreno indica que Moreno regresa a Honduras, pero no con la camisa de Real España.

El colombiano tiene nuevo club y se trata del Génesis Policía, quien busca mejorar los 8 goles que metió con los catedráticos en 2025.

“Yeison Moreno seguirá en la Liga Nacional. Mañana llegará al país para incorporarse a la disciplina de Génesis PN. Con Real España hizo 8 goles en 2025”.

El otro fichaje que prepara Génesis

Los de La Paz no solo trabajan en el regreso de Moreno, también en la incorporación del ex Metapán, Juan Mosquera.

“El zaguero colombiano, Juan Mosquera, ex DSI Metapán también está cerca de llegar al club. Ha destacado por 1.91 metros”.

Pronto se acabrán las inscripciones en la Liga Nacional de Honduras y los equipos deben apresurarse para formar la mejor plantilla.

