“100% descartado”: Carlos Vela es contundente con uno de los fichajes que Machillo Ramírez más quería en Alajuelense

Machillo Ramírez siempre mostró interés en uno de los mejores “10” de Centroamérica, hablamos concretamente de Jorge Álvarez. El volante de Olimpia era uno de los grandes objetivos del entrenador para este mercado de fichajes, pero no se llegó a buen puerto.

Ahora, Carlos Vela, director deportivo de La Liga, ha revelado todo lo que pasó en el no fichaje de Álvarez por el club rojinegro. Dio a conocer si se ofreció medio millón de dólares y también deja claro si lo buscarán en el futuro.

ver también Bengunché a Alajuelense: Carlos Vela respondió sobre las negociaciones por el delantero que buscó Saprissa

Vela fue tajante y asegura que el mercado todavía no está cerrado para Alajuelense, equipo que es Tricampeón de la Copa Centroamericana y que por su palmarés atrae a cualquier jugador.

Carlos Vela, a detalle en el caso de Jorge Álvarez

¿Por qué no se pudo concretar Jorge Ávarez?: “Mira, Jorge es un jugador que tiene mucho prestigio y que tiene muchos años demostrando su calidad ahí en su país. Al final, creo que nosotros como club, todo el tiempo estamos evaluando jugadores, tratando de incorporar calidad al equipo y tratando de fortalecer el plantel”.

Añadió: “Y en ese sentido, pues Jorge claramente es de interés, yo creo que no sólo nuestro, sino de cualquier equipo con interés de fortalecerlo, pero en ese sentido, Olimpia lo valora bien, lo valora mucho, es un jugador referente para ellos y claramente está en planes de Olimpia continuar con Jorge y pues en su casa”.

¿Es cierto que se hicieron varias ofertas?”: “No, creo que se hizo más ruido en redes sociales y en los medios de lo que fue en realidad. Fue un acercamiento formal, eso sí, donde Alajuelense mostró interés, pero fue una retroalimentación muy clara por parte de Olimpia y después hasta ahí llegó, o sea, no trascendió tanto como se hizo ver o como pareciese en los medios”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué número de ofrecimientos hicieron?: “Es que no llegó tanto a eso, o sea, charlamos más sobre los planes que tenían, al final es un jugador que tenía contrato y para poder hacer cualquier cosa tendría que haber disposición y en ese sentido Olimpia siempre fue muy claro de que el jugador entraba en planes de ellos y que no estaban con el interés de hacer una negociación. Entonces realmente no llegó a tanta profundidad de hacer alguna oferta y después se habló mucho de las cláusulas. Pues bueno, son montos que en ese sentido Liga Deportiva no quisiera o tiene la intención de asumir porque es un club muy responsable a nivel económico y gran parte de la bonanza económica que tiene el club es por ser responsable y cuidadoso en sus movimientos”.

ver también “Tampoco es tan grande”: toda Costa Rica consternada con lo que dijo Edwin Rodríguez tras el fichaje fallido de Alajuelense

¿Es cierto que la oferta era de medio millón de dólares?: “Pues a ver, reitero, no sabemos porque no llegamos a ese nivel, pero nosotros tenemos nuestros presupuestos, tenemos nuestras asignaciones y en ese sentido el club es muy firme y muy responsable y cuando las cosas no se pueden, pues listo, vuelta a la página, hay un buen sistema de scouting y activar plan B, plan C hasta que el equipo tengamos el mejor plantel posible”.

Publicidad

¿Está fuera del plan de Alajuelense?: “Para este semestre está 100% descartado, después veremos, más adelante es imposible decirte con certeza qué va a pasar, dependerá de muchas circunstancias, del desarrollo de nosotros como equipo, del mismo desarrollo del jugador, de cómo está. Pero hoy para efectos inmediatos está 100% descartado”.

Publicidad

¿Llegará otro jugador?: “Estamos en ese proceso, evaluando jugadores, todavía no cerramos el plantel y evaluando también en función de algunos movimientos que aún pueda haber en el equipo. Entonces estamos todavía con la planilla abierta y viendo cómo está el desarrollo del mercado, pero sí conscientes de que vamos a seguir fortaleciendo el equipo”.