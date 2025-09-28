Definen el futuro de Romell Quioto y Reinaldo Rueda está atento a una novedad que le da ventaja a Honduras sobre Costa Rica

El delantero hondureño Romell Quioto fue uno de los grandes movimientos en el mercado de fichajes en Honduras.

Quioto fichó por Al-Najma de la Saudi Pro League y de esa manera se aseguró una temporada en la misma liga en la que compiten figuras como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema.

Sin embargo, el inicio en el cuadro de la “Estrella Solitaria” no ha sido el esperado para el hondureño tras la Fecha Eliminatoria en la que participó con Honduras.

Al-Najma define el futuro de Romell Quioto tras haberlo apartado

Lo cierto es que Quioto Robinson sufrió un inesperado giro tras la la jornada de Eliminatoria ya que no fue tomado en cuenta para los últimos dos partidos de su club.

De hecho, para el último encuentro Quioto no fue convocado por el DT, Mário Silva, y las especulaciones sobre una separación del jugador explotaron.

Pese a esos falsos rumores, el jugador se mantuvo con el plantel y todo ha quedado en el olvido tras la última decisión de Silva con el catracho.

Lo cierto es que Quioto reapareció este fin de semana y fue suplente en el partido entre Al-Najma y Al-Fayha.

El “Romántico” inició en el banco de suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 59 cuando sustituyó a Ali Jasim.

Pese a eso, Quioto no pudo marcar la diferencia y evitar que su equipo cayera por 4 partido consecutivo en la Liga Árabe.

Al-Najma perdió como local 1-2 y sigue último en la tabla de posiciones.

En el encuentro también tuvo participación el hondureño Deiby Flores que fue titular por quinto partido al hilo.

Se debe destacar que según la información que posee Fútbol Centroamérica, nunca ha habido posibilidad de que el goleador catracho deje al club con el que recientemente firmó contrato y su ausencia en esos partidos solo debió

Romell Quioto y Deiby Flores liberados para viajar a Honduras

La buena noticia para la Bicolor catracha, además de que uno de sus pilares tiene su futuro seguro, es que Quioto y Flores podrán viajar prematuramente a Honduras.

El ya mencionado partido de este sábado fue el último que tendrá Al-Najma antes de la Fecha FIFA.

El siguiente encuentro del club será el próximo 17 de octubre, de visitante ante Al-Kholood. Es decir, post jornada Eliminatoria.

Honduras enfrenta el 9-Octubre a Costa Rica y posteriormente se enfrentará a Haití el día 13.