Reinaldo Rueda no lo puede creer: Honduras sufre un durísimo golpe que lo cambia todo ante Costa Rica y Miguel Herrera toma nota

Cada vez falta menos para la vital doble jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial United 2026.

Honduras enfrentará el próximo jueves 9 de septiembre a Costa Rica en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

¿Cuál es el duro golpe que recibieron Reinaldo Rueda y Honduras?

Aunque parezca algo lejano, lo cierto es que para el decisivo encuentro entre la H y La Selecta solo faltan dos semanas.

Es por eso que cualquier inconveniente de última hora se convierte en una pesadilla en la planificación de ambas selecciones.

Es en ese marco que la Selección de Honduras ha recibido un duro golpe a solo días de hace oficial la convocatoria.

Desde Portugal surgen informes que la Bicolor podría perder a su mejor defensor central para la Eliminatoria.

Según lo que ha trascendido, Julián Martínez estaría en duda para los duelos ante Costa Rica y Haití por una lesión.

Una sobrecarga en el gemelo derecho sería la lesión que tiene en dudas al central zurdo del combinado cinco estrellas.

Julián Martínez es seria duda para Honduras de cara a Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

De confirmarse que José Julián no sería convocado, sería el tercer jugador que Honduras perdería para los duelos donde se jugará gran parte de la clasificación al próximo mundial.

Se debe recordar que Rueda y la H ya tienen las bajas confirmadas de Denil Maldonado y David Ruíz, ambos por lesión y operación.

Pese a esas informaciones, lo que maneja Fútbol Centroamérica es que el jugador estaría teniendo problemas en su rodilla derecha por lo que, de confirmarse, podría perderse mucho más que solo dos partidos.

¿Quién podría sustituir a Julián Martínez?

En este escenario que el apuntado para tomar el lugar de Martínez y, de esa manera regresar a la convocatoria, es el defensor de Motagua, Luis Vega.

Vega ha sido un habitual en la convocatoria de Rueda Rivera pero no pudo estar en los partidos anteriores debido a que estaba como agente libre.