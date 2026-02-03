Es tendencia:
Jorge Benguché a la Liga MX: tras su partidazo ante América recomiendan a estos tres equipos ir a Olimpia para ficharlo

Jorge Benguché tuvo un buen partido ante el América en la Concachampions 2026 y en México quedaron impactados.

José Rodas

Jorge Benguché fue uno de los jugadores que más se destacó ante América.
Uno de los jugadores que más se destacó a pesar de la derrota 1-2 del Olimpia ante el América en la ida de la primera ronda de la Concachampions fue Jorge Benguché.

“El Toro” tuvo un buen primer tiempo y en la naracción de TUDN destacaron mucho el fútbol del delantero catracho que metió en varios problemas al defensor Ramón Juárez.

Carlos Reinoso, “El Ruso” Zamogilny y Andrés Vaca aseguraron en sus comentarios que “es un jugador con nivel para la liga mexicana”.

Además, resaltaron tres equipos que podrían fichar a Jorge Benguché ante la necesidad que tienen de un delantero.

“Necaxa y Atlas le quedarían bien, pero quién más lo necesita es San Luis, luego de la salida de su goleador Joao Pedro a Cruz Azul, necesita contratar un jugador con las características de Benguche, un jugador que te gana todo arriba, te sirve de poste y sobre todo, no te da un balón por perdido”.

“Jorge Benguche ha tenido 35 minutos muy agresivos y complicando a Ramón Juárez mediante su físico. Gana con el cuerpo y en velocidad, además que prepara el tiro rápidamente y está exigiendo a Malagón”, es otro de los comentarios que se pueden encontrar.

Recordemos que Benguché fue buscado en el mercado de fichajes que acaba de finalizar por Alajuelense y Saprissa de Costa Rica, pero al final decidió quedarse en Olimpia.

