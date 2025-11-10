“Le termina pesando”: revelan por qué el Piojo Herrera borró a Jeyland Mitchell y estalla la polémica en Costa Rica

Sin lugar a dudas, la gran sorpresa que dejó la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para la doble jornada definitoria que enfrentará la Selección de Costa Rica ante Haití y Honduras por el pase al Mundial 2026 fue la ausencia de Jeyland Mitchell.

El defensor de 21 años había sido una pieza fija en los llamados del técnico mexicano durante todo el 2025, y solo se había perdido un par de partidos por lesión muscular.

ver también “Me llamó”: toda Costa Rica impactada por la confirmación de Mariano Torres que lo acerca a La Sele

Sin embargo, de ser un habitual titular en el esquema tricolor, Mitchell pasó a ser suplente en el último duelo ante Nicaragua, y ahora ni siquiera aparece en la lista final. En su lugar, el Piojo apostó por Santiago Van der Putten y Haxzel Quirós, dejando fuera a uno de los jugadores que parecía tener asegurado su boleto.

¿Por qué el Piojo dejó fuera a Jeyland Mitchell?

En el programa de Tigo Sports, el periodista José Ramírez Núñez analizó la decisión del entrenador y señaló que la exclusión del ex Alajuelense se debe, principalmente, a la falta de minutos en el fútbol europeo.

Desde su salida del Feyenoord Rotterdam, el tico no ha logrado consolidarse en su nuevo club, el Sturm Graz de Austria, lo que habría sido determinante para el cuerpo técnico.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Creo que a Jeyland Mitchell le termina pesando su poca participación, porque cuando hace el traslado del Feyenoord al Sturm Graz, que era para tener minutos ya que Van Persie no iba a contar con él, le termina pesando”, explicó Ramírez.

La incoherencia del Piojo

Los números del legionario confirman esta versión: en toda la temporada solo ha sido titular en uno de los 13 partidos que disputó el equipo austríaco, participando en apenas el 13% de los minutos posibles en la Bundesliga 2025/2026.

Publicidad

ver también ¿Qué pasa si Costa Rica gana, pierde o empata contra Haití? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Sin embargo, dentro del mismo programa se cuestionó la aparente incoherencia en el criterio del Piojo Herrera, que dejó fuera a Mitchell con un argumento lógico pero incluyó a otros jugadores en situaciones similares a nivel clubes. Kevin Chamorro, por ejemplo, es suplente en el Río Ave de Portugal, y Alejandro Bran ha perdido protagonismo en Alajuelense.