Preocupación en Guatemala: Luis Fernando Tena toma una decisión que impacta a Panamá y pone en peligro la clasificación al Mundial 2026

A la espera de su duelo con Panamá, Luis Fernando Tena prepara una modificación más que sorprendente en la Selección de Guatemala.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico mexicano buscará sacar un resultado importante.
El técnico mexicano buscará sacar un resultado importante.

La Selección de Guatemala está cada vez más cerca de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. La Azul y Blanco definirá los dos partidos que le quedan en condición de local, una ventaja que ninguna selección del Grupo A de las Eliminatorias ostenta.

A pesar de que el calendario le juega a su favor y también en la logística, Luis Fernando Tena prepara una decisión que le podría traer problemas. Si no funciona, la clasificación al Mundial 2026 correrá peligro.

La decisión polémica de Luis Fernando Tena para clasificar a Guatemal al Mundial 2026

El técnico del seleccionado chapín, según la información del Tiki Taka, tiene prácticamente definido que alineará a cinco defensores en el fondo para recibir a la Selección de Panamá en El Trébol.

Guatemala ya sabe lo que es jugar con cinco atrás, pero lo ha hecho en condición de visitante cuando no tenía la obligación de ganar el partido. En esta oportunidad, el equipo guatemalteco necesita sacar los tres puntos para llegar a la última jornada con posibilidades de clasificar al Mundial directamente.

Según informó la fuente mencionada, José Pinto, Jonathan Franco y José Ardón serán los tres centrales, mientras que José Morales y Aarón Herrera estarán en las bandas. Cabe recordar que Nicolás Samayoa no estará debido a que recibió dos tarjetas amarillas y deberá cumplir una jornada como sanción.

En caso de que la línea de cinco defensores no se concrete, será Ardón quien salga del equipo. Con línea de cuatro, Chucho López será el beneficiado que ingrese en la zona media, aunque la opción que prevalece hasta ahora es la de cinco atrás.

