¿Qué combinaciones de resultados clasifican a Honduras al Mundial 2026 antes de jugar la última fecha contra Costa Rica?

Honduras llega a las últimas dos fechas del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026 con ventaja y el boleto directo a tiro: el jueves 13 de noviembre visita a Nicaragua y, en simultáneo, Haití recibe a Costa Rica. Si la H logra cerrar el trámite esa misma noche con una combinación de resultados, el clásico centroamericano del martes 18 de noviembre en San José pasaría a ser celebración y no supervivencia.

El formato de clasificación en Concacafes así: en la ronda final hay tres grupos de cuatro equipos; los primeros van directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundos al repechaje intercontinental. Tras cuatro fechas, el Grupo C llega de la siguiente manera: Honduras 8 puntos, Costa Rica 6, Haití 5 y Nicaragua 1.

Los resultados que necesita Honduras para clasificar el jueves

Para la Selección que dirige Reinaldo Rueda hay un único camino claro para asegurar el primer puesto sin esperar la última fecha: Honduras debe ganarle a Nicaragua y, al mismo tiempo, Haití y Costa Rica deben empatar. Con esos marcadores, la tabla quedaría: Honduras 11, Costa Rica 7, Haití 6 (todos con un partido restante), y nadie podría alcanzar a la Bicolor en la cima. Pase lo que pase el 18/11, Honduras sería inalcanzable.

¿Por qué? Porque con una sola jornada por delante el máximo de Costa Rica sería 10 (si luego vence a Honduras) y el de Haití 9 (si derrota a Nicaragua). Ambos totales quedarían por debajo de los 11 de Honduras.

¿Por qué otros escenarios no le alcanzan a la H para clasificar una fecha antes del final?

Si Honduras gana y Costa Rica gana: Honduras subiría a 11, pero Costa Rica a 9 y aún podría llegar a 12 si vence a la H en San José. No habría clasificación anticipada.

Si Honduras gana y Haití gana: Haití quedaría en 8 y podría llegar a 11 al cerrar ante Nicaragua. Habría riesgo de empate en puntos en la última fecha; por lo tanto, no se puede cantar victoria antes.

Si Honduras empata o pierde en Managua: la diferencia se reduce o desaparece y la definición se traslada sí o sí al 18/11 en el Estadio Nacional de San José.

Un matiz importante: aun si Honduras cerrara el 13/11 con 11 puntos y Haití con 8 (tras vencer a Costa Rica), una eventual igualdad en 11 el 18/11 (Haití ganando a Nicaragua y Honduras cayendo en San José) abriría la puerta a desempates. Para evitar cualquier cálculo de diferencia de gol o fair play, la única combinación que sella matemáticamente el liderato antes de la última fecha es victoria de Honduras y empate entre Haití y Costa Rica.

