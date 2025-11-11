“Deja el Spartak”: Manfred Ugalde enfrenta la decisión drástica que cambia por completo su futuro en Europa

Este martes 11 de noviembre, mientras el delantero costarricense Manfred Ugalde viajaba hacia el país para sumarse a la Selección Nacional de Miguel “Piojo” Herrera en la recta final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, el Spartak de Moscú sacudió el fútbol ruso con una noticia inesperada.

El club moscovita anunció oficialmente la salida de su entrenador, Dejan Stanković, luego de más de un año al mando y tras una serie de resultados irregulares que no convencieron a la directiva.

Stankovic se despide de Moscú

“Oficialmente: Dejan Stankovic deja el Spartak por acuerdo de las partes. En este momento, el club se encuentra en el sexto puesto en la clasificación de RPL, lo que no satisface a la dirección. Después de conversar con Stankovic, se tomó la decisión de poner fin a la cooperación bajo acuerdo mutuo. ¡Damos las gracias a Dejan y sus asistentes por su trabajo y les deseamos buena suerte en su futura carrera!”, informó el club a través de un comunicado oficial.

El Spartak relevó a Stankovic de sus funciones (Spartak Moscú).

Por su parte, el ex futbolista serbio técnico serbio se despidió con una emotiva carta abierta dirigida a la afición, donde expresó su orgullo por haber dirigido al club más popular de Rusia.

“He estado orgulloso de trabajar en el Spartak, desde el primer hasta el último segundo. Spartak es el club más grande de Rusia. Eso fue y siempre será parte de mi piel. Moscú se convirtió en mi hogar y el Spartak permanecerá para siempre en mi corazón”, escribió Stanković en su mensaje de despedida.

Stankovic se despidió de la mejor manera (Spartak Moscú).

Los números que deja(n) Stankovic

Los números de Stankovic al frente del Spartak reflejan un balance mixto: 37 victorias, 10 empates y 17 derrotas en 64 partidos oficiales. Bajo su mando, el club alternó buenas actuaciones con caídas inesperadas que terminaron por costarle el puesto.

Para Manfred Ugalde, la salida del entrenador abre un nuevo capítulo. El delantero costarricense había comenzado la temporada relegado al banquillo, aunque no tardó en volver a ganarse un lugar en la ofensiva titular. Con la salida de Stankovic, su futuro inmediato podría volver a cambiar, dependiendo de las decisiones del nuevo técnico.