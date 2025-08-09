“Es el adecuado”: en Olimpia eligen el sustituto de Julián Martínez y Reinaldo Rueda ya lo aprobó

Julián Martínez es historia en Olimpia, Fútbol Centramérica conoció del primera mano que en las próximas horas el defensor viajará a Portugal para firmar con su nuevo equipo.

La gran Copa Oro con la selección de Honduras y sus buenas actuaciones de Olimpia lo convierten en nuevo legionario catracho a sus 21 años.

Ahora bien en Olimpia han comenzado a buscar al reemplazo de Julián, cosa que el mismo Eduardo Espinel ha demostrado estar preocupado.

“Hay una preocupación no solo por un jugador que se vaya o lo de Pineda, elegimos el plantel este semestre pensando que estaban todos, el cuerpo técnico estamos evaluando porque nos preocupa que Olimpia exige y estas cosas no estaban en los planes, si nos proyectamos para el futuro cercano, hay eliminatoria donde tenemos jugadores, igual el Mundial Sub-17 y en la Sub-21, hay una preocupación”, aseguró.

Los propios aficionados del club han propuesto un nombre, de los cuales muchos están de acuerdo con que sea el sustituto de Martínez.

¿Cuál es el nombre que se pone sobre la mesa para reemplazar a Julián Martínez?

Actualmente, Eduardo Espinel debe jugársela con Facundo Queiroz como defensor zurdo, tiene la opción de Clinton Bennett, pero tampoco puede exponer al canterano tan rápido.

Los aficionados de Olimpia han propuesto un nombre, se trata de Jeffrey Ramos, un joven de 18 años que ya tiene 32 partidos de experiencia en la Liga Nacional de Honduras con Real Sociedad.

Además, ya ha formado parte de las selecciones menores de Honduras y Reinaldo Rueda lo ha calificado como el “futuro para la defensa de la Selección”.

A Ramos no solo lo buscaría Olimpia, Motagua ha mostrado interés en tenerlo y el Viejo León debe estar rápiado para que no se lo quiten.

