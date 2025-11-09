Piojo Herrera lo borró y respondió con todo: un legionario de Costa Rica genera revuelo tras no ser convocado a La Sele

La Selección de Costa Rica afrontará una doble jornada decisiva en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, y el entrenador Miguel “Piojo” Herrera ya dio a conocer su lista de convocados.

El anuncio dejó varias sorpresas, entre ellas la ausencia de algunos legionarios que venían siendo habituales en el proceso que el estratega mexicano lleva adelante desde principios de 2025.

La limpieza del Piojo Herrera

Uno de los casos más comentados fue el del defensor Jeyland Mitchell, del Sturm Graz de Austria, quien no ha logrado consolidarse como titular en su club y pasó de ser una pieza indiscutida en el esquema del seleccionador nacional a quedar fuera de sus planes.

Pero otro de los nombres que llamó la atención fue el del joven atacante Andy Rojas, quien no fue incluido por decisión técnica pese a haber estado en todas las listas del Piojo desde su llegada al banquillo nacional.

La respuesta de Andy Rojas: fútbol y carácter

Lejos de caer en la polémica, Andy Rojas eligió hablar dentro del campo: este sábado, el juvenil de 19 años se consagró campeón de la MLS Next Pro con el New York Red Bulls II.

En la final ante el Colorado Rapids II, el conjunto neoyorquino igualó 3-3 tras un intenso tiempo extra y se impuso 3-1 en la tanda de penales. Rojas, una de las figuras del equipo durante toda la campaña, anotó uno de los lanzamientos decisivos para celebrar el título.

El atacante formado en las divisiones menores de Herediano cerró su primera temporada en el fútbol estadounidense con números más que destacados: 25 partidos disputados, 1.762 minutos en cancha, siete goles y dos asistencias.

Si mantiene este nivel, todo apunta a que Rojas volverá pronto a tener un lugar en las convocatorias de Costa Rica, especialmente si el combinado nacional logra asegurar el boleto al Mundial 2026.