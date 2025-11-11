Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026 contra Haití

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera tendrá la obligación de ganarle a la Selección de Haití por Eliminatorias si quiere seguir acercándose al objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

No será un trabajo sencillo para La Sele cuando además tendrá que hacerlo como visitante y desde Curazao. Sin embargo,Costa Rica recibió una noticia expuesta por FIFA que puede cambiarlo todo en este momento tan crucial de las Eliminatorias.

¿Cuál es la noticia que recibe Costa Rica antes de enfrentar a Haití?

El futbolista argentino Rodrigo Castillo, quien milita en Curazao, elogió la cancha del estadio Ergilio Hato (donde Costa Rica enfrentará a Haití) al afirmar que su gramilla está catalogada como una de las mejores por la FIFA.

“La verdad es una cancha sin caucho, de agua y es de los mejores según FIFA. No se siente como un césped sintético, es un colchón. Entrenar ahí es muy cómodo, es hermoso”, comentó Rodrigo Castillo.

“Por ahí el pique de la pelota sí puede ser distinto. Por lo cual es bastante distinto a lo que es un césped sintético común, pero es de los mejores según FIFA y cuando estás dentro de la cancha, se hace enorme, con mucho espacio”, comentó el jugador Rodrigo Castillo en una entrevista para el periodista Tomás Fonseca.

Sobre este terreno del Ergilio Hato, la Selección de Costa Rica tendrá uno de los partidos más determinantes ante Haití para acercarse a ese boleto con dirección al Mundial de 2026.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Haití por Eliminatorias?

Costa Rica y Haití se medirán el jueves 13 de noviembre desde el Estadio Ergilio Hato en Curazao a las 8:00 p.m. hora costarricense por las Eliminatorias camino al Mundial de 2026.