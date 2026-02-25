Es tendencia:
Honduras

“Nos sentenció”: Jeaustin Campos dice a Alajuelense lo que deben hacer para no ser humillados por LAFC en Concachampions 2026

Real España dio un digno segundo partido ante LAFC, pero Jeaustin Campos ha enviado un mensaje a Alajuelense.

José Rodas

José Rodas

Jeaustin Campos aconsejó a Alajuelense luego de la eliminatoria ante LAFC.
Jeaustin Campos aconsejó a Alajuelense luego de la eliminatoria ante LAFC.

Real España cerró de forma decorosa la eliminatoria ante LAFC en la Concachampions 2026. Tras el bochornoso 6-1 de la ida, en la vuelta solo recibieron un gol y pudieron haber sacado el empate si Jhow Benavidez no fallaba el penal.

Jeaustin Campos salió en conferencia de prensa y rescató varios aspectos de su equipo asegurando que el nivel de equipos como LAFC está por encima de los de Centroamérica.

Deiby Flores firmaría por el club menos pensado tras quedar como agente libre: “El segundo hondureño”

“Demostramos que han pesado las grandes diferencias que hay entre las ligas, entre el equipo, entre los jugadores, estamos cerca de de competir con nuestras herramientas, con nuestras armas y lo más importante que de repente algunas situaciones que eran adversas para nosotros antes de empezar la eliminatoria las resolvimos con con garra, corazón, entrega y con eso me quedo yo”.

Jeaustin Campos aconseja a Alajuelense

LAFC se medirá a los Manudos en los octavos de final. Jeaustin Campos mandó a decir al Machillo Ramírez que deben estar atentos a los primeros minutos, cosa que sentenció a Real España.

“Nosotros realmente fueron 25-30 minutos desastrosos que prácticamente sentenció la eliminatoria. A partir de ahí peleamos en cada momento, creo que este equipo no bajó la cabeza a pesar de lo abultado del marcador en el primer juego”.

LAFC necesitó sólo dos palabras para advertir a Alajuelense tras clasificarse a octavos de final de la Concachampions 2026

Ahora Real España enfoca todas sus fuerzas en el torneo de la Liga Nacional donde son líderes invictos y el fin de semana visitan al Platense por la jornada 9.

