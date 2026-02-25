Jeaustin Campos confirma el equipo dónde jugará Nixon Cruz el resto de la temporada: “Conversé con el presidente”

Jeaustin Campos confirmó el futuro de Nixon Cruz, quien es los últimos días ha sido vinculado con Los Ángeles FC y el New York Red Bull, clubes que tienen un fuerte interés en hacerse del futbolista hondureño.

Cruz de 19 años hizo su ingreso y disputó veinte minutos con LAFC que le fueron suficientes para demostrar su alta capacidad en el terreno de juego, tanto que consiguió la falta para un penal que finalmente terminó fallando Jhow Benavídez.

ver también De las Ligas Menores a la élite: la joya hondureña que ya ficharon en Estados Unidos y que se proyecta para equipazo de la MLS

“Conversé con el presidente (Elías Burbara) y tampoco es que hay algo fijo, pero lo iban a ver. Por el momento se queda con nosotros, es uno de los factores importantes que tenemos para lograr el campeonato en mayo, primero Dios”, dijo el entrenador tico.

De esta forma, Nixon Cruz seguiría vistiendo la camisa del club aurinegro por lo que queda del Clausura 2026 del que Real Españaes líder con 17 puntos en siete partidos disputados.

ver también Olimpia conoce lo que pasará con Jerry Bengtson tras polémica con árbitro en el Clásico ante Motagua

Lo que dijo Nixon Cruz

Tras el encuentro, Nixon Cruz brindó declaraciones a ESPN también se refirió a su futuro: “Sobre todo darle gracias a Dios, sin Él no somos nada, siempre humilde y seguir trabajando”.

“Somos un grupo unido, vamos todos por el mismo camino y creo que eso se vio reflejado en la cancha”, agregó Cruz.

Publicidad

Publicidad