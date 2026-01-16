“Estaba frustrado”: Olimpia confirmó su salida y no volverá tras ser echado por Eduardo Espinel

José García es nuevo jugador de Lobos de la UPNFM tras dejar el Olimpia de forma abrupta y peleado con el entrenador, Eduardo Espinel.

En el León notó un ambiente de hostil para desarrollar su carrera deportiva y aceptó la rescisión de contrato de la directa.

Ahora en Lobos de la UPNFM busca ser titular, ayudar a su equipo a estar en la liguilla y ser jugador candidato a la Selección Nacional de Honduras.

García, a pesar de su triste salida de Olimpia es muy prudente en sus declaraciones y contó lo que de verdad pasó.

José García: “Respeté la decisión del entrenador”

“Estaba frustrado por no jugar, pero nada en contra del entrenador, quizás me afectó algo del pasado, pero yo había tomado el reto de reivindicarme como lo hicieron otros, pero yo respeto decisiones, pero logré salir y ahora estoy en otra etapa”, dijo en una reciente entrevista.

A pesar de que no estaba cómodo con su situación, siempre respetó a su ex entrenador, el uruguayo, Eduardo Espinel: “No sé si era algo personal o de gustos, el técnico tenía su equipo, había que respetar su decisión”, agregó.

El zaguero tiene muy claro sus objetivos: “Ahora la meta es hacer bien las cosas acá y ayudar al equipo a buscar la liguilla”.

Remató con la frase: “Sentí impotencia en Olimpia, no me dieron confianza, ni respaldo. Por eso me vine a Lobos”.

