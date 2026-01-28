Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

José Mario Pinto ha comenzado a sonar con fuera para reforzar el Banfield de Argentina. Pedro Troglio lo quiere a su lado ante una inminente salida de Rodrigo Auzmendi a Rosario Central.

La noticia ha caído de la nada en Honduras, aunque el interés de Troglio data desde el 2021 cuando se lo quiso llevar a San Lorenzo. Ahora si le puede cumplir el sueño al jugador de 28 años.

ver también Giro inesperado en el futuro de Rodrigo Auzmendi tras el no de Boca Juniors: sería compañero de campeón del mundo

¿Qué decisión ha tomado José Mario Pinto?

A pesar de los rumores que involucran su nombre, José Mario Pinto ha decidio concentrarse en el Olimpia y dejar que sea su agente el que tenga plena negocación como lo indica el ex jugador y ahora periodista, Carlos Prono.

“Todo está acordado y por la data que manejo, es muy probable que todo suceda”, sentenció con autoridad Prono.

José Mario ha viajado con Olimpia para disputar la fecha 2 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ante Olancho FC.

ver también Liquidó a Alajuelense en Concacaf, Olimpia confirmó su salida y se lo comunicaron por WhatsApp: “No dieron la cara”

Pinto espera ser considerado por Eduardo Espinel a pesar del interés que surge del Banfield de Argentina. El “7” está comprometido con el León.

Publicidad

Publicidad

Según datos de Transfermarkt, Pinto tiene un valor de 350 mil dólares, cosa que es imposible pagar para Banfield y por lo que buscarían un préstamo con opción a compra.

El hondureño ha jugado 307 partidos a lo largo de su carrera anotando 54 goles y repartiendo 17 asistencias. Además de tener un palmarés muy grande como los 10 títulos de Liga Nacional y una Concacaf League que le ganaron a Alajuelense.

Publicidad

Tweet placeholder